Szijjártó: a magyar nemzet erejét az anyaország és a határon túl élő nemzetrészek ereje adja össze

A magyar nemzet erejét az anyaország és a határon túl élő nemzetrészek ereje adja össze, ezért kulcsfontosságú, hogy a határon túl élő magyar nemzeti közösségeket folyamatosan támogassák – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a szlovéniai Lendván, muravidéki látogatásán.



A tárcavezető kiemelte: a muravidéki nemzeti közösség támogatása továbbra is a magyar külpolitika fókuszában van.



Jelezte: összesen 651 vállalkozásnak adtak gazdaságfejlesztési támogatást, amelyből 3,7 milliárd forintnyi beruházás valósult meg.



Szijjártó Péter elmondta, hogy Lendvára és környékére kiemelten figyelnek.



“A mai napon letettük az itteni labdarúgó akadémia alapkövét, az építkezés pedig gyors lesz” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az idei évben be is fejeződik.



“Ez lehetőséget ad majd a szlovén és magyar tehetséges gyerekeknek és fiataloknak arra, hogy a labdarúgás világában előre lépjenek ” – húzta alá.



A külügyminiszter a nap folyamán megbeszélést folytatott Horváth Ferenc magyar kisebbségi parlamenti képviselővel, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnökével, valamint Martin Dolamic-Konrad lendvai plébánossal és Peter Stumpf megyés püspökkel.



Ezzel kapcsolatban elmondta: a kormány vásárolt Lendván egy ingatlant, amely a magyar nemzeti közösség központjaként fog szolgálni. Horváth Ferenccel közösen egy időkapszulát is elhelyeztek az épülő székház alapkövénél.



Szijjártó Péter kiemelte: az épületben lehetőség lesz majd a kulturális, hagyomány- és identitásőrző rendezvények lebonyolítására. A kivitelezési munkálatok ebben az esztendőben itt is befejeződnek – tette hozzá.



Emellett továbbra is támogatást nyújtanak a templomok felújításához a határon túli magyarok lakta területeken – folytatta.



Lendvára 120 millió forint támogatást juttatnak, hogy az ottani, részben magyar és szlovén katolikus közösség temploma meg tudjon újulni – fogalmazott.



A tárcavezető végezetül kifejtette: a magyar kormány külpolitikájának sarokköve marad a határon túli magyar közösségek támogatása, a Muravidék pedig különös figyelmet kap. Ezen belül Lendvára és környékére számos fejlesztés érkezett és fog érkezni az elkövetkező időszakban is – mondta.



Szijjártó Pétert csütörtökön Lendva díszpolgári címével is kitüntették a muravidéki városban, az elismerést Magyar János polgármester adta át neki.

Forrás: MTI