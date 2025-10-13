Trump: az Izrael–Hamász közötti béke megkötése után Ukrajna következik

Donald Trump amerikai elnök október 13-án kijelentette, hogy az Izrael és a Hamasz között létrejött békemegállapodás után Oroszország Ukrajna elleni háborújára fogja irányítani figyelmét – írja a The Kyiv Indepentent.

Az izraeli Kneszetben tartott beszédében Trump úgy fogalmazott:

„Nagyszerű lenne, ha békét köthetnénk Iránnal… Előbb azonban Oroszországgal kell végeznünk. Fókuszáljunk először Oroszországra.”

A bejelentés azután érkezett, hogy a Hamász október 13-án szabadon engedte az utolsó húsz élő izraeli túszt a Gázában zajló, amerikai közvetítéssel létrejött békemegállapodás részeként. A megállapodás célja a 2023 októbere óta tartó Izrael–Hamasz-konfliktus lezárása.

Donald Trump beszédében kiemelte Steve Witkoff amerikai különmegbízott szerepét, aki a béketárgyalásokban kulcsszerepet játszott, és korábban Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is többször találkozott.

Az elnök szerint Witkoff korábban sem Oroszországot, sem Putyint, sem a politikát nem ismerte igazán, mégis rendelkezett azzal a „minőséggel”, amit Trump keresett. A mostani kijelentés majdnem két hónappal azután hangzott el, hogy Trump és Putyin Alaszkában találkoztak, hogy a háború rendezéséről és a két ország közötti együttműködésről tárgyaljanak. Ez volt az első személyes találkozójuk Trump hivatalba való visszatérése óta.

Bár Trump ígéretet tett arra, hogy közvetlen tárgyalásokat szervez Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin között, végül nem született megállapodás.

Volodimir Zelenszkij elutasította Putyin moszkvai meghívását, mondván, amíg Oroszország bombázza Ukrajnát, lehetetlen a találkozó, ugyanakkor ismételten kijelentette, hogy hajlandó lenne semleges helyszínen találkozni az orosz elnökkel.

A Bloomberg értesülései szerint az alaszkai találkozó megerősítette Putyint abban, hogy fokozhatja az ukrajnai légicsapásokat, mivel nem számít komoly washingtoni ellenállásra.

Trump azonban az utóbbi hetekben keményebb hangot ütött meg Oroszországgal szemben.

Szeptemberben úgy fogalmazott, hogy Ukrajna képes lehet visszaszerezni minden, az invázió során elveszített területét. Washington eközben fontolgatja, hogy Tomahawk cirkálórakétákat küldjön Ukrajnának, amelyek akár 2500 kilométeres hatótávolságukkal mélyen orosz területeket is elérhetnek.

Putyin azonban figyelmeztetett: ha Ukrajna ilyen fegyvereket kapna, és azokkal az Urál-hegységet vagy Szibéria egyes részeit is támadhatná, az az eszkaláció új szakaszát jelentené, és alááshatná az amerikai–orosz kapcsolatokban elért eddigi előrelépéseket. Donald Trump október 12-én kijelentette, hogy kész hosszú hatótávolságú Tomahawk rakétákat küldeni Ukrajnának, ám előbb egyeztetni kíván erről Putyinnal.

