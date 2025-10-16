Trump: India leállítja az orosz kőolaj importját

India leállítja az orosz kőolaj importját – jelentette be Donald Trump amerikai elnök szerdán Narendra Modi indiai miniszterelnökkel folytatott beszélgetésére hivatkozva.

Rövid időn belül nem vásárolnak több kőolajat Oroszországtól – fogalmazott az elnök a fehér házi dolgozószobájában tartott tájékoztatón, és közölte, hogy szerdán beszélt erről az indiai kormányfővel.

Hozzátette, hogy a vásárlások kivezetéséhez egy átmeneti időszakra van szükség, ami már megkezdődött és hamarosan lezárul.

„Ma biztosított arról, hogy nem lesz olajbeszerzés Oroszországból”

– fogalmazott az amerikai elnök és hozzátette, célja, hogy ugyanezt Kínánál is elérje.

Donald Trump kifejtette, azért nem örült az indiai kőolajvásárlásoknak, mert az segíti Oroszországot a háború folytatásában, ugyanakkor megjegyezte, hogy a háború lezárulása után India akár újra visszatérhet az orosz beszerzési forráshoz.

Az elnök kijelentette, hogy egyetlen dolgot akar Vlagyimir Putyin orosz elnöktől, azt, hogy állítsa meg a háborút. Megjegyezte, hogy a háború „nem vet jó fényt” az orosz államfőre, mert azt az erőviszonyok alapján „egy hét alatt meg kellett volna nyernie„.

„Nem vet jó fényt a nagy háborús gépezetére sem”

– fogalmazott Donald Trump és hangsúlyozta, hogy készen áll a rendezésre a háború lezárása érdekében, valamint azt a véleményét is kifejezte, hogy az orosz elnök szintén le akarja zárni a konfliktust.

Az amerikai elnök egyben arra is rámutatott, hogy a Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között feszülő „gyűlölet” akadálya a rendezésnek.

Donald Trump a fehér házi eseményen azt is közölte, hogy felhatalmazást adott a Központi Hírszerző Ügynökségnek (Central Intelligence Agency – CIA) arra, hogy Venezuela területén műveletet kezdjen.

Az elnök kifejtette, hogy Venezuelából induló feltételezett kábítószer-csempész hajók ellen nemzetközi vizeken végrehajtott amerikai katonai támadások eredményeként a tengert sikerült jórészt ellenőrzés alá vonni.

„Természetesen most a szárazföldre vetjük a tekintetet”

– fogalmazott az elnök, részleteket ugyanakkor nem mondott.

Nyitókép: MTI/EPA/Getty Images pool/Win McNamee

MTI