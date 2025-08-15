Trump–Putyin sajtótájékoztató Alaszkában

Pallagi Marianna Nézőpont, Világ

Közel háromórás tárgyalás után megkezdődött Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közös sajtótájékoztatója Alaszkában. Konkrétumokról nem esett szó.

Az élő közvetítés szerint Putyin kezdte a felszólalást. Az orosz vezető „régen esedékesnek” nevezte a találkozót, mondván, a két ország kapcsolatai a hidegháború óta nem látott mélypontra kerültek. Hangsúlyozta, ideje a konfrontációt párbeszédre váltani. Fő témaként az ukrajnai háborút jelölte meg, hozzátéve, hogy a tartós rendezéshez „a konfliktus elsődleges okait” kell megszüntetni. Ugyanakkor itt nem derült ki, hogy mire gondolt a költő.

Ezután Trump szólalt meg. Az amerikai elnök szerint produktív megbeszélést folytattak, és bizonyos előrelépést értek el. Bejelentette, hogy felhívja NATO-szövetségeseit és más vezetőket, köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. Hangsúlyozta, hogy a megállapodás végső soron rajtuk múlik majd.

Az elnökök nem válaszoltak újságírói kérdésekre.

Kárpátalja.ma