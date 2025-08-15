Trump–Putyin sajtótájékoztató Alaszkában

Közel háromórás tárgyalás után megkezdődött Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közös sajtótájékoztatója Alaszkában. Konkrétumokról nem esett szó.

Az élő közvetítés szerint Putyin kezdte a felszólalást. Az orosz vezető „régen esedékesnek” nevezte a találkozót, mondván, a két ország kapcsolatai a hidegháború óta nem látott mélypontra kerültek. Hangsúlyozta, ideje a konfrontációt párbeszédre váltani. Fő témaként az ukrajnai háborút jelölte meg, hozzátéve, hogy a tartós rendezéshez „a konfliktus elsődleges okait” kell megszüntetni. Ugyanakkor itt nem derült ki, hogy mire gondolt a költő.

Ezután Trump szólalt meg. Az amerikai elnök szerint produktív megbeszélést folytattak, és bizonyos előrelépést értek el. Bejelentette, hogy felhívja NATO-szövetségeseit és más vezetőket, köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. Hangsúlyozta, hogy a megállapodás végső soron rajtuk múlik majd.

Az elnökök nem válaszoltak újságírói kérdésekre.

Kárpátalja.ma