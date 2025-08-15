Alaszkai csúcs: Trump szerint semmi sincs kőbe vésve

Megérkezett pénteken Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozó helyszínére, az alaszkai Anchorage-be.

Az élő televíziós közvetítések szerint a két vezető egyszerre szállt ki az elnöki gépekből és indult egymás felé a kiterített vörös szőnyegeken. Donald Trump tapssal és kézfogással fogadta orosz hivatali partnerét. Ezt követően Trump Cadillacjén továbbindultak az Elmendorf-Richardson katonai bázis épületébe.

A kifutópályán egy hatalmas Alaska 2025 felirat volt látható. Négy parkoló harci repülőgép is állt a pályán az Air Force One amerikai elnöki gép, valamint az orosz államfő repülőgépe előtt.

Putyin és Trump 21:30-kor kezdte találkozóját a bázison.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház vezető szóvivője a Reuters hírügynökség jelentése szerint elmondta, hogy a megbeszélésen Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott is jelen lesz, a találkozót követő munkaebéden pedig már Scott Bessent pénzügyminiszter, Howard Lutnick kereskedelmi miniszter, Pete Hegseth védelmi miniszter és Susie Wiles, a Fehér Ház kabinetfőnöke is részt vesz.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy Putyin és Trump megbeszéléséhez Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója is csatlakozik.

Donald Trump amerikai elnök pénteken kijelentette: nem tudja, hogy sikerrel jár-e a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel aznap tervezett találkozója. Hozzátette: ő tűzszünetet szeretne.

Arra a kérdésre, sikeres lesz-e a találkozó, az amerikai elnök Alaszkába tartva, az Air Force One elnöki repülőgép fedélzetén újságírók előtt kijelentette:

„Semmi sincsen kőbe vésve. Én egy bizonyos dolgot akarok. (…) Gyorsan tűzszünetet szeretnék látni. (…) Nem leszek boldog, ha ez nem ma történik meg”

– mondta, hozzátéve, hogy Európát és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is bevonják a folyamatba.

„Meg akarom állítani a gyilkosságokat” – jelentette ki Donald Trump.

Forrás: MTI

Nyitókép: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson

