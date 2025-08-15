Zelenszkij a Trump–Putyin alaszkai csúcs előkészületeiről

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus 15-én videóüzenetben beszélt arról, hogy képviselők és diplomáciai források jelentései szerint folyamatban van az alaszkai csúcstalálkozó.

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közép-európai idő szerint pénteken 21.30-kor fognak egyeztetni személyesen.

Zelenszkij kijelentette: „tudjuk, hogy Putyin milyen szándékkal utazik oda”.

Az ukrán elnök arról is beszámolt, hogy a helyi hatóságok jelentése szerint Szumiban orosz támadás érte a központi piacot, Dnyipro megyében pedig városokat és vállalkozásokat ért találat. Szintén támadás érte Donyeck, Herszon és Zaporizzsja megyéket.

„A háború folytatódik. Pontosan azért folytatódik, mert nincs nemcsak parancs, hanem jelek sem arra, hogy Moszkva befejezné ezt a háborút”

– jegyezte meg Zelenszkij, hozzátéve: az orosz erők „a tárgyalások napján is gyilkolnak, és ez sokat elárul”.

Zelenszkij beszámolt arról, hogy augusztus 14-én egyeztetett az Amerikai Egyesült Államok elnökével és az európai vezetőkkel. Kiemelte:

a háború igazságos befejezésére mindenkinek szüksége van, Ukrajna pedig készen áll arra, hogy „a lehető legproduktívabban dolgozzon a háború befejezésén”.

Az ukrán elnök reméli, hogy az amerikai fél erős pozíciót vesz fel, ugyanis szavai szerint minden ettől függ, mivel

„az oroszok tiszteletben tartják az amerikai erőt. Pontosan az erőt”.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: képernyőkép

