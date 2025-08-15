Zelenszkij a Trump–Putyin alaszkai csúcs előkészületeiről
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus 15-én videóüzenetben beszélt arról, hogy képviselők és diplomáciai források jelentései szerint folyamatban van az alaszkai csúcstalálkozó.
Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közép-európai idő szerint pénteken 21.30-kor fognak egyeztetni személyesen.
Zelenszkij kijelentette: „tudjuk, hogy Putyin milyen szándékkal utazik oda”.
Az ukrán elnök arról is beszámolt, hogy a helyi hatóságok jelentése szerint Szumiban orosz támadás érte a központi piacot, Dnyipro megyében pedig városokat és vállalkozásokat ért találat. Szintén támadás érte Donyeck, Herszon és Zaporizzsja megyéket.
– jegyezte meg Zelenszkij, hozzátéve: az orosz erők „a tárgyalások napján is gyilkolnak, és ez sokat elárul”.
Zelenszkij beszámolt arról, hogy augusztus 14-én egyeztetett az Amerikai Egyesült Államok elnökével és az európai vezetőkkel. Kiemelte:
a háború igazságos befejezésére mindenkinek szüksége van, Ukrajna pedig készen áll arra, hogy „a lehető legproduktívabban dolgozzon a háború befejezésén”.
Az ukrán elnök reméli, hogy az amerikai fél erős pozíciót vesz fel, ugyanis szavai szerint minden ettől függ, mivel
