Trump szerint az ünnepek ellenére is foglalkozni kell Ukrajnával

Donald Trump amerikai elnök kijelentette: a karácsonyi ünnepek ellenére vissza kell térnie az Ukrajnát, Oroszországot és Kínát érintő kérdésekhez. Az amerikai vezető szerint ezek olyan ügyek, amelyek elsődleges figyelmet igényelnek.

Trump hangsúlyozta, hogy bár az ünnepi időszak a családról és a pihenésről szól, de az államfői feladatok nem várhatnak. Úgy fogalmazott, a nemzetközi helyzet megköveteli, hogy továbbra is aktívan foglalkozzon a három ország körüli kihívásokkal.

Az elnök korábban már jelezte, hogy az Ukrajnában zajló háborúval kapcsolatos tárgyalásokat kiemelt fontosságúnak tartja. Véleménye szerint az egyeztetések jelenleg „normál mederben” haladnak, ugyanakkor a konfliktus továbbra sem tekinthető lezártnak.

„Beszélünk egymással, a tárgyalások jól haladnak. Tudják, hogy nyolc háborút zártam le, de Oroszország és Ukrajna ügyében még nincs megoldás” – mondta Donald Trump.

Kárpátalja.ma/UNIAN