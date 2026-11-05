Ukrajna energiaellátásának biztosításához kért segítséget Zelenszkij 

Ukrajna energiaellátásához kért „mielőbbi” segítséget Volodomir Zelenszkij ukrán elnök az iberoamerikai országok 30. csúcstalálkozóján csütörtökön Madridban.

„Arra kérem Önöket, hogy lépjenek kapcsolatba vállalataikkal és gyártóikkal, és biztosítsák az ellátmányt Ukrajna számára, amilyen gyorsan csak lehet” – fogalmazott az ukrán vezető azon a találkozón, amelyen a 22 spanyol és portugál nyelvű országot tömörítő közösség tagjai vettek részt, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke és Teresa Ribera, az Európai Bizottság alelnöke.

Az ukrán elnök transzformátorokat, kábeleket, korszerű elektronikai berendezéseket, valamint dízel- vagy gázüzemű áramfejlesztőket kért annak érdekében, hogy országa energiarendszere működőképes maradhasson a folyamatos orosz támadások ellenére.

Kijelentette: Oroszország besorozza a hadseregébe azokat az ukrán gyermekeket, akiket az ukrajnai háború során elhurcolt. „Csak úgy vethetünk ennek véget, ha gondoskodunk arról, hogy a világ tudomást szerezzen arról, mi történik” – mondta, hozzátéve, hogy a több mint négy éve tartó invázió alatt több ezer gyereket „loptak el” tőlük, akik a háború alatt nőttek fel.

Zelenszkij a spanyol kormányfő meghívására érkezett a csúcstalálkozóra, ahol Pedro Sánchez Ukrajna támogatásának szükségességét hangsúlyozta. Szavai szerint ha az erősebb elve érvényesül, akkor bármely másik országgal is megtörténhet ugyanez. „Az agresszor Oroszország, a megtámadott fél pedig Ukrajna” – jelentette ki.

Az ukrán elnök a háború kezdete óta ötödik alkalommal jár Madridban, ahol ezúttal VI. Fülöp spanyol király is fogadta.

Zelenszkij az X közösségi platformon beszámolt arról, hogy az Európai Tanács elnökével Ukrajna európai integrációs folyamatáról is egyeztettek annak érdekében, hogy az év végéig lezárják az összes tárgyalási klasztert (fejezetcsoportot), és megvitatták azokat az új elképzeléseinket, amelyek valóban felgyorsíthatják a csatlakozási folyamatot.

A jövő hétre Oroszországgal és az Egyesült Államokkal Abu-Dzabiba összehívott háromoldalú találkozóval kapcsolatban hangsúlyozta: Ukrajna mindig is kiállt amellett, hogy Európa is ott legyen a tárgyalóasztalnál, mert a biztonsági garanciákat és Ukrajna gazdasági helyreállítását nem lehet megvitatni nélküle – írta az elnök.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: Brendan SMIALOWSKI / AFP

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