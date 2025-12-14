Ukrajna demográfiai válsága a számok tükrében

Ukrajna már az invázió előtt is demográfiai válsággal küzdött, amelyet a közel négy éve tartó háború még tovább súlyosbított. A legutóbbi előrejelzések szerint az ország lakossága – amelyet a 2022-es támadás előtt 42 millió főre becsültek – 2100-ig a 9 és 23 millió fő közti tartományba eshet vissza, ennek minden problémájával együtt.

A témát a Reuters járta körbe egy cikkben, amelyben azt írták: Ukrajna népessége az orosz invázió előtti 42 millióról mostanra 36 millió alá csökkent a becslések szerint, 2051-re pedig 25 millióra csökkenhet az ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia előrejelzése szerint. Ennél is borúsabb az ENSZ 2024-es becslése, amelyben azt írták, hogy 2100-ig bezárólag az ukrán népesség 9–23 millió főre esik vissza.

A hírügynökség szerint a helyzetet jól illusztrálja, hogy egy nyugati kisvárosban, Hoscsában szinte üres a szülészeti osztály, míg a halálozások és az emigráció száma továbbra is emelkedik. Mindeközben felsorolták a demográfiai válság okait is: a háborús áldozatok, az alacsony születési arány, a csökkent várható élettartam és a tömeges kivándorlás mind-mind kiüresítik a közösségeket.

Az iskolák bezárnak, a fiatalok elmennek az országból, és sok család az instabilitás és a gazdasági nyomás miatt nem mer gyermekeket vállalni.

Megjegyezték: az ukrán kormány demográfiai stratégiát dolgozott ki, amelynek célja a polgárok megtartása, a migránsok visszahozása és a külföldi munkavállalók vonzása, abban a reményben, hogy 2040-re a népesség száma visszatér a 34 millió körüli szintre. De jelentős javulások nélkül – és a harcok folytatódásával – Ukrajna kockáztatja, hogy hiányozni fognak azok a milliók, akikre szüksége lesz a gazdaság újjáépítéséhez és a jövőbeni védelméhez.

A hanyatlás pedig egyre gyorsul: a CIA World Factbook 2024-es becslései szerint Ukrajnában a világon a legmagasabb a halálozási arány és a legalacsonyabb a születési arány: minden születésre körülbelül három haláleset jut. A cikkben egy grafikont is mutattak ezzel kapcsolatban, amelyben többek közt az is látható, hogy

a délkeleti Herszoni területen 11 halálozás jut egyetlen születésre, ami a legrosszabb arány az országban.

Kárpátalján jobb a helyzet, de ott sem mondható pozitívnak: a régióban 1,7 halálozás jut egy születésre. A kormány becslései szerint Ukrajnában a férfiak átlagos élettartama a háború előtti 65,2 évről 2024-re 57,3 évre csökkent. A nők esetében ez a szám 74,4-ről 70,9-re csökkent. Szakértők és politikusok szerint Ukrajnának több millió emberre lesz szüksége a romba dőlt gazdaság újjáépítéséhez, valamint ahhoz, hogy a háború után megvédhesse magát, ha Moszkva újra támadást indít – amitől sok ukrán tart.

Forrás: hirado.hu