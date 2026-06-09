Ukrajnai látogatásra hívná a brit uralkodót az ukrán elnök

Volodimir Zelenszkij, akit hétfő este a London nyugati határában fekvő windsori kastélyban fogadott III. Károly király, a találkozó után a The Guardian című baloldali brit napilapnak elmondta: azt tervezi, hogy hivatalos állami látogatásra szóló meghívót küld Károlynak.

Zelenszkij a lap keddi kiadásában megjelent interjúban kijelentette, hogy a király akár még az idén eleget tehet a kijevi meghívásnak.

Az ukrán államfő előzőleg négyoldalú londoni csúcstalálkozón vett részt a közös érdekű nemzetközi diplomáciai ügyekben E3-csoportként fellépő Nagy-Britannia, Franciaország és Németország vezetőivel, vagyis a vendéglátó Keir Starmer brit miniszterelnökkel, Emmanuel Macron francia államfővel és Friedrich Merz német kancellárral.

A vasárnap éjszakába nyúló találkozón a négy vezető azonnali és teljes körű tűzszünetre szólította fel Vlagyimir Putyin orosz elnököt, ugyanakkor sürgős feladatként jelölte ki a légi elfogórendszerek gyártásának felfuttatását, valamint a ballisztikus rakéták elhárítására képes rakétarendszerek és a mélységi csapásmérésre alkalmas eszközök közös kifejlesztését is.

A csúcstalálkozó előtt az ukrán elnök a Sky News brit hírtelevíziónak nyilatkozva leszögezte, hogy a béke ára nem lehet a Donyec-medence átadása Oroszországnak.

Ugyanakkor kijelentette: a tűzszünet érdekében hajlandó lenne a jelenlegi frontvonalak „befagyasztására”, mivel ez a fegyvernyugvás elérésének leggyorsabb módja.

Az ukrán elnök – Kijev részéről hivatalosan először – megerősítette, hogy Roman Abramovics orosz milliárdos üzletember – az angol első osztályban, a Premier League-ben játszó Chelsea futballklub korábbi tulajdonosa, aki ellen a nyugati hatalmak jelentős pénzügyi szankciókat tartanak érvényben Putyinhoz fűződő kapcsolatai miatt – az utóbbi napokban közvetítői szerepet vállalt közte és az orosz államfő között.

Az ukrán elnök azt mondta: a londoni csúcson arra kérte az E3-országokat, hogy segítsenek „az ukrán égbolt lezárásában” az orosz légitámadások elhárítása végett.

Közölte emellett: finanszírozást kért ahhoz is, hogy Ukrajnában hivatásos hadsereget lehessen létrehozni a jelenlegi rendszer helyett, amelyben gyakran akaratuk ellenére soroznak be embereket katonai szolgálatra.

Zelenszkij azt mondta, hogy a londoni négyes csúcson szó esett Ukrajna NATO-csatlakozásáról is, és ő annak a véleményének adott hangot, hogy ez az észak-atlanti szövetség érdekeit is szolgálná.

Forrás: MTI

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