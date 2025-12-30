Megváltozott az Ukrán Nemzeti Csajkovszkij Zeneakadémia neve
Ukrajna Kulturális Minisztériumának döntése alapján a kijevi Ukrán Nemzeti Zeneakadémia ezentúl nem használja az orosz zeneszerző, Pjotr Csajkovszkij nevét. Erről Tetyana Berezsna miniszter számolt be a Facebookon.
Az intézmény mostantól egyszerűen Ukrán Nemzeti Zeneakadémia néven működik majd. A tárcavezető megjegyezte, hogy az akadémia új nevét szakértők és a nyilvánosság véleményét figyelembe véve határozták meg. A névváltoztatás nem befolyásolja az akadémia státuszát, művészeti tevékenységét vagy az oktatási folyamatot.
A minisztériumi intézkedés az Ukrán Nemzeti Emlékezet Intézetének bizottsági véleménye nyomán született. A szakértők úgy vélték, Pjotr Csajkovszkij nevének használata az intézmény nevében az orosz birodalmi politika szimbóluma, és nem felel meg a hatályos jogszabályoknak.
A döntés az orosz birodalmi politika propagandájának elítéléséről és betiltásáról, valamint a helységnevek dekolonizációjáról szóló törvénnyel összhangban született.
„A kultúra az ukrán nemzetbiztonság része. A dekolonizáció pedig védelmünk fontos eleme. A munka tovább folytatódik”
– írta Tetyana Berezsna.
Forrás: pravdatutnews.com
Nyitókép: Wikipédia
