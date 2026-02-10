Uniós biztos: Ukrajna légterének megerősítése elengedhetetlen

Ukrajna energiarendszerének valódi védelméhez az ország légterének megerősítése is elengedhetetlen, ezért sürgősen több légvédelmi rendszert és rakétát kell Ukrajnába szállítani – jelentette ki Marta Kos bővítésért felelős uniós biztos az Európai Parlament keddi plenáris ülésén.

A biztos felszólította a tagállamokat, hogy haladéktalanul cselekedjenek, és lehetőség szerint nemzeti készleteikből is biztosítsanak eszközöket.

Emlékeztetett:

az Európai Bizottság átfogó, 90 milliárd eurós csomagot javasolt Ukrajna energiarendszerének fenntartható védelmére és a következő telekre való felkészülés érdekében. A javasolt ukrajnai támogatási hitel elfogadását sürgette, amelyről várhatóan szerdán szavaz az Európai Parlament.

„Ez a finanszírozás megerősíti Ukrajnát, kiszámíthatóságot teremt, növeli a befektetői bizalmat, és egyértelmű politikai jelzést küld Európa elkötelezettségéről” – mondta.

A biztos szerint Ukrajna energiaszuverenitásának támogatása nem jótékonyság, hanem európai biztonsági érdek. „Egy ellenálló ukrán villamosenergia-hálózat egész kontinensünket erősíti” – tette hozzá.

Felszólalásában arra is rámutatott, hogy Oroszország célzott és szisztematikus támadásokat hajt végre Ukrajna kulcsfontosságú energetikai infrastruktúrája ellen. „Ezek nem a háború mellékhatásai, hanem tudatos csapások, amelyeknek célja, hogy a civileket sötétségbe és hidegbe taszítsák” – fogalmazott. Hozzátette: Moszkva „fegyverként használja a telet”, humanitárius katasztrófát próbál előidézni, ám Ukrajna nem marad egyedül, Európa mellette áll.

A télre való felkészülés kiemelt prioritás marad: a háború kezdete óta közel 350 millió eurót különítettek el erre a célra, ebből 40 millió eurót a 2025/2026-os tél előkészítésére. Kos rámutatott: az energiarendszer elleni támadások nem csupán infrastruktúrát rombolnak, hanem az emberek fűtéshez, vízhez és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését is veszélyeztetik.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: SIMON WOHLFAHRT/AFP

