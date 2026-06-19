Von der Leyen: Oroszországnak előbb-utóbb tárgyalóasztalhoz kell ülnie

Oroszországnak előbb-utóbb tárgyalóasztalhoz kell ülnie, különösen a szankcióink által kifejtett nyomás hatására, amikor pedig elérkezik ez a pillanat, egységes európai üzenetet kell közvetíteni Vlagyimir Putyin orosz elnök felé – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteki az uniós csúcsot záró sajtótájékoztatóján.

Mint mondta: Ukrajna békét akar és Európa is békét akar, az egyetlen fél, amely következetesen az erőszakot választja, az Oroszország.

„Egész kontinensünk veszélyben van, ezért Európának a méltányos és tartós béke egyik megtervezőjének kell lennie. Ukrajna fogja ezt vezetni, és meghatározni a folyamat irányát” – hangoztatta.

Forrás: MTI

Nyitókép: korábbi felvétel, EU/Dati Bendo

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