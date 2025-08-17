Alaszkai csúcs: nyilvánosságra kerültek Putyin követelései

Vlagyimir Putyin azt követeli, hogy Ukrajna adja fel a keleti Donyeck és Luhanszk tartományokat a háború befejezésének feltételeként. Az orosz államfő Donald Trumpnak találkozójuk során elmondta, hogy kész lenne leállítani a harcokat a frontvonal többi részén, ha Ukrajna engedne ennek a követelésnek, és foglalkozna a „konfliktus gyökereivel”.

A követeléseket a két vezető pénteken Alaszkában tartott, nagy várakozások övezte csúcstalálkozóján vitatták meg, amely majdnem háromórás tárgyalás után sem zárult békemegállapodással. Az Independentnek nyilatkozó források szerint a követelést Trump elnök is támogatta, mint lehetséges eszközt a háború lezárására.

Elmondásuk szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn, washingtoni találkozóján szeretné „tisztázni” ezt Trump elnökkel. Putyin feltétele, hogy az ukrán csapatok vonuljanak ki Donyeckből és Luhanszkból (amelyek együtt alkotják a Donbászt) azok után hangzott el, hogy már a csúcstalálkozó előtt is keringtek hírek a követelésről.

Az orosz elnök azt is közölte, hogy befagyasztaná a frontvonalat a déli Herszon és Zaporizzsja régiókban, ahol erői nagy területeket tartanak megszállás alatt.

Putyin azonban világossá tette, hogy nem enged alapvető követeléseiből, amelyek között szerepel Ukrajna semlegessége és a NATO-csatlakozási törekvéseinek feladása is.

Zelenszkij elnök a múlt héten kijelentette, hogy elutasít minden olyan javaslatot, amely a Donbász ipari térségéből való kivonulást követelné, mondván, ez „hídfőállást” nyitna egy szélesebb körű orosz offenzívának.

Forrás: hirado.hu

