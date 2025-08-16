Trump értékelte a Putyinnal tartott csúcstalálkozót

Donald Trump amerikai elnök „tökéletes tízesnek” nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott alaszkai csúcstalálkozóját, amely az ukrajnai háború lezárását célozta – derült ki a Fox Newsnak adott interjújából.

Trump a megbeszélésről úgy nyilatkozott, hogy „nagyon jó előrelépést” értek el a béketárgyalások terén, ugyanakkor óvatosságra intett: „Nincs megállapodás, amíg nincs megállapodás.”

Az elnök szerint a találkozó meleg hangulatban zajlott, és úgy látja, közel vannak egy egyezséghez, de hozzátette:

„Ukrajnának is bele kell egyeznie.”

Tanácsot is adott Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek: „Kössön megállapodást.”

Putyin szintén konstruktívnak nevezte az egyeztetést, amely a „kölcsönös tisztelet légkörében” zajlott.

Az amerikai elnök késznek mutatkozott részt venni egy háromoldalú csúcson is Putyin és Zelenszkij társaságában.

„Ha sikerül megoldani, rengeteg életet menthetünk meg.” Trump hangsúlyozta, hogy őszinte párbeszédet folytattak: „Nagyon őszintén beszéltek, és szerinte Putyin látni akarja a megállapodást.”

„Egy hatalmas háborús gépezet ellen harcolnak, és mi azt hiszem, közel vagyunk a megállapodáshoz, de ezt nem szeretem kimondani. Mindig azt mondom, ha nagyon közel vagyok, akkor azt mondom, hogy 50-50, mert annyi minden megtörténhet. De azt hiszem, Putyin elnök szeretné megoldani a problémát, és ez egy olyan probléma volt, aminek soha nem lett volna szabad megtörténnie. Ez egy háború. Mindezek a családok elveszítettek valakit, és van egy könyvem több ezer emberről. Ma bemutatták nekem. Ezrek, foglyok, akiket szabadon fognak engedni”

– mondta.

Az amerikai elnök szerint „az európai nemzeteknek is be kell kapcsolódniuk egy kicsit, de ez Zelenszkij elnökön múlik… és ha akarják, ott leszek a következő találkozón.”

Trump szerint Putyin zárt ajtók mögött részletezte, miért nem kezdődött volna el ez a konfliktus, ha ő marad elnök.

„Ezen a ponton már nem számít” – mondta Trump az orosz elnök szavairól –,

„de ennek a háborúnak soha nem lett volna szabad megtörténnie.”

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: MTI/AP/Jae C. Hong

