Értékelte az ukrán elnök az alaszkai csúcsot

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus 16-án értékelte az előző esti alaszkai csúcsot, ahol Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz államfő az ukrajnai helyzet rendezéséről tárgyalt.

Az ukrán államfő beszámolt arról, hogy több mint másfél órás „hosszú, tartalmas” beszélgetése volt európai vezetőkkel és az amerikai elnökkel. Ebből több mint egy órát Trumppal folytatott le.

„Ukrajna ismét megerősíti, hogy készen áll a béke érdekében a lehető legproduktívabban dolgozni”

– jelentette ki Zelenszkij. Hozzátette: Trump ismertette vele a Putyinnal folytatott beszélgetés fontosabb pontjait. Az ukrán elnök aláhúzta:

„fontos, hogy Amerika ereje befolyásolja a helyzet alakulását”.

Zelenszkij támogatja Trump javaslatát, amely egy háromoldalú találkozót tartalmaz Ukrajna, Oroszország és az Amerikai Egyesült Államokkal. Kijev álláspontja szerint „a kulcsfontosságú kérdéseket a vezetők szintjén lehet megvitatni, és a háromoldalú formátum erre alkalmas”. Kiemelte az európai felek részvételének fontosságát.

Volodimir Zelenszkij és Donald Trump hétfőn személyesen találkozik Washingtonban az amerikai fél kezdeményezésére. Az ukrán elnök megköszönte a meghívást.

Kárpátalja.ma

