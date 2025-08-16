Az ENSZ üdvözli az Egyesült Államok és Oroszország közötti konstruktív párbeszédet az ukrajnai konfliktus békés rendezésének kérdésében – jelentette ki Stephane Dujarric, a szervezet főtitkárának hivatalos képviselője szombaton.

Stéphane Dujarric hozzátette: a világszervezet kész támogatni minden olyan erőfeszítést az ukrán válság megoldására, ami összhangban van a nemzetközi joggal és az ENSZ alapokmányával.

Forrás: MTI

