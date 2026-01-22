Zelenszkij: egyetlen biztonsági garancia sem működik az Egyesült Államok nélkül

Egyetlen biztonsági garancia sem működik az Egyesült Államok nélkül – hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a davosi Világgazdasági Fórumon tett felszólalásában, amelyben több kritikus megjegyzést tett az európai országokkal szemben, miközben méltatta Donald Trump amerikai elnök intézkedéseit.

Az UNIAN ukrán hírügynökség beszámolója szerint az ukrán államfő az országának nyújtandó biztonsági garanciákról szólva megköszönte az európai partnerek támogatását, ugyanakkor kiemelte, hogy ezek a garanciák csak a háború befejezése után lépnek életbe.

Rámutatott, hogy ha életbe lép a tűzszünet, „lesznek ukrán földön kontingensek a partnerországokból és közös járőrözések”.

Hozzátette, hogy azonban mindig van egy „de”. „Trump elnök támogatására van szükség. Egyetlen biztonsági garancia sem működik az Egyesült Államok nélkül” – szögezte le.

„Európa szeret a jövőről beszélni, de elkerüli az azonnali cselekvést, azokat a lépéseket, amelyek meghatározzák, milyen jövőnk lesz” – tette hozzá.

Méltatta Trumpot egyebek mellett azért, mert az Egyesült Államok „megállítja az orosz árnyékflotta szállítóhajóit és lefoglalja a kőolajat”, Európa viszont – mint mondta – erre nem képes.

Forrás: MTI