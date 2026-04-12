Zelenszkij: Európának sürgősen át kell gondolnia biztonsági stratégiáját

Az ukrán elnök szerint Európának sürgősen át kell gondolnia biztonsági stratégiáját, különösen akkor, ha az Egyesült Államok valóban a NATO-ból való kilépést fontolgatja – írja a Korrespondent.

Volodimir Zelenszkij a The Rest Is Politics podcast április 10-i adásában vázolt fel egy új, az Európai Unión alapuló védelmi szövetséget. Az ukrán államfő szerint a kontinens biztonságának alapja a jövőben nem a jelenlegi formájában létező Európai Unió lesz. „Amikor Oroszország úgy dönt, hogy 2030-ra 2,5 milliós hadsereget állít fel, Európának át kell gondolnia, hogyan őrizze meg függetlenségét” – jegyezte meg az ukrán elnök.

Úgy véli, hogy az EU-nak olyan stratégiai partnerekre van szüksége, mint Nagy-Britannia, Ukrajna, Törökország és Norvégia.

„Nagy-Britannia, Ukrajna és Törökország és Norvégia hadseregei együtt erősebbek az orosznál. Ukrajna és Törökország nélkül Európa nem tud versenyre kelni Oroszországgal. Ezzel a négy országgal ellenőrizni lehet a tengereket, védetté tehető az égbolt, és rendelkezésre állhatnak a legnagyobb szárazföldi erők”

– hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij.

Elismerte, hogy bizonyos országok, például Törökország integrációja gazdasági kérdéseket – például mezőgazdasági aggályokat – vet fel, de véleménye szerint a prioritásoknak egyértelműnek kell lenniük.

„Nagy-Britannia egykor az Európai Unió tagja volt. Törökország esetében pedig vannak aggályok a mezőgazdasággal kapcsolatban, de mindezzel meg lehet birkózni, ha a gazdaság valóban erős. Azonban a biztonság az első helyen áll, a gazdaság pedig csak a másodikon, nem fordítva”

– tette hozzá az ukrán elnök.

A nyilatkozat hátterében az Egyesült Államok és a NATO közötti feszültség áll. Donald Trump nemrég élesen bírálta a szövetséget, miután tárgyalt Mark Rutte főtitkárral. Bár a Fehér Ház egyelőre nem jelentette be a kilépést, a jelentések szerint Washington szankcionálná azokat a szövetségeseket, akik nem támogatják az Irán elleni fellépést.

