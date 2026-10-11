Zelenszkij: Ukrajna kész betartani az energetikai tűzszünetet

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök üdvözölte Donald Trump amerikai elnök bejelentését, amely szerint megállapodás született az energetikai tűzszünetről. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna támogat minden valós és megbízható kezdeményezést a tűzszünet és a háború lezárása érdekében, és kész tartózkodni az orosz energetikai létesítmények elleni támadásoktól, amennyiben Oroszország is hasonlóan jár el.

Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna korábban számos, a feszültség csökkentését célzó javaslatot tett, de állítása szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök ezeket rendre elutasította. Reményét fejezte ki, hogy Moszkva ezúttal elfogadja a kezdeményezést, és hozzájárul a valódi, méltányos béke megteremtéséhez. Mint fogalmazott, Ukrajna békét akar, a kérdés az, hogy Oroszország is ezt szeretné-e.

Az ukrán elnök tájékoztatása szerint az ukrán fegyveres erők megkapták a szükséges parancsokat. Kijev most az amerikai–orosz egyeztetések pontos részleteire, valamint arra vár, hogy Oroszország teljesítse a Trump által bejelentetteket. Zelenszkij egyúttal köszönetet mondott az ukrán katonáknak és Ukrajna nemzetközi támogatóinak.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Facebook/Volodimir Zelenszkij

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