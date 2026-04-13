Volodimir Zelenszkij gratulált Magyar Péternek
Ukrajna mindig is jószomszédi kapcsolatokra törekedett – jelentette ki vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en közzétett bejegyzésében, reagálva a magyar parlamenti választások eredményére.
„Gratulálunk Magyar Péternek és a Tisza Pártnak az elsöprő győzelmükhöz. Fontos, amikor a konstruktív megközelítés érvényesül” – írta.
„Ukrajna mindig is jószomszédi kapcsolatokra törekedett minden európai országgal, és készen állunk a Magyarországgal való együttműködésünk előmozdítására. Európának és minden európai nemzetnek meg kell erősödnie; európaiak milliói vágynak együttműködésre és stabilitásra” – hangsúlyozta Zelenszkij.
„Készen állunk a találkozókra és a közös konstruktív munkára mindkét nemzet javára, valamint Európa békéje, biztonsága és stabilitása érdekében”
– fűzte hozzá.
