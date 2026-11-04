Spanyolországba látogatott Volodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán Madridba érkezett, ahol több találkozó és tárgyalás vár rá. A megbeszélések középpontjában Ukrajna légvédelmének megerősítése, a lakosság védelme, valamint a két ország közötti védelmi együttműködés fejlesztése áll.

Az ukrán államfő Telegram-bejegyzésében hangsúlyozta: elsődleges céljuk az ország légvédelmi képességeinek bővítése, az emberek biztonságának szavatolása, valamint a védelmi ipari együttműködés és a hadiipari termelés fejlesztése.

Köszönetet mondott Spanyolországnak az eddigi segítségért, és jelezte, hogy újabb támogatási lépésekről is egyeztetnek.

Zelenszkij arról is beszámolt, hogy a következő napokban az amerikai partnerekkel is kapcsolatba lépnek. Az ország a szövetségeseivel összehangolva dolgozik azon, hogy konkrét eredményeket érjen el a biztonság és a béke megteremtéséhez szükséges további lépések terén – közölte az elnök.

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