Von der Leyen: Putyinnak tárgyalóasztalhoz kell ülnie

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen Ukrajna és az Egyesült Államok vezetőivel egyeztetett, miután az orosz támadás Kijev ellen az éjszaka folyamán legalább 17 ember, köztük négy gyermek halálát okozta, és mintegy 50-en megsérültek.

„Putyinnak a tárgyalóasztalhoz kell ülnie” – írta von der Leyen csütörtökön az X-en, miután telefonon konzultált Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnökkel.

„Biztosítanunk kell Ukrajna számára az igazságos és tartós békét szilárd és hiteles biztonsági garanciákkal. Európa teljes mértékben ki fogja venni a részét”

– tette hozzá.

