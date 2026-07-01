WHO: a mostani hőhullám az elkövetkező nyarak főpróbája

Az Európát sújtó hőhullám az Egészségügyi Világszervezet (WHO) értékelése szerint előhírnöke annak, ami a kontinensre vár az elkövetkező években.

„Ez a hőhullám főpróba” – hangsúlyozta Hans Kluge, a WHO európai igazgatója kedden. „Az elkövetkező nyarak még nehezebbek lesznek” – mutatott rá. Mint mondta, a hőhullámok már régóta nem számítanak egyedi szélsőséges eseménynek, hanem visszatérő válságok. „Gyakrabban jelentkeznek, intenzívebbé válnak és hosszabb ideig tartanak” – mondta.

Európát napok óta extrém meleg sújtja. A mentőszolgálatok rekordszámú riasztásról számolnak be. Franciaországban például egyes városokban 50 százalékkal emelkedett a segélyhívások száma. Londonban pedig a múlt héten regisztrálták az életveszélyes helyzetek miatt leadott legtöbb riasztást egy nap alatt. Spanyolországban is néhány nap leforgása alatt több mint 300 halálesetet jelentettek a hőség miatt.

Ilyen helyzetekre számos állam továbbra sincs megfelelően felkészülve – figyelmeztetett Kluge. „Az európai országok több mint fele még mindig nem rendelkezik átfogó cselekvési tervvel hőhullámok esetén” – mondta. Ez viszont életeket menthetne közös előrejelzési rendszerek, hűsölésre alkalmas helyek kialakításával és veszélyeztetett emberek támogatásával.

Egyes országokból, illetve városokból azonban jó példákat is említett Kluge. Barcelona például több mint 500 helyszínre bővítette a hűsölésre alkalmas helyek hálózatát, beleértve könyvtárakat, parkokat és gyógyszertárakat. Párizsban pedig működésbe léptettek egy olyan nyilvántartást, amely arra szolgál, hogy telefonon elérjék a különösen veszélyeztetett embereket. A francia fővárosban mindemellett korlátozták az alkoholos italok árusítását is a hőségre tekintettel. „Ez csak néhány példa gyakorlatias és gyorsan átültethető intézkedésre” – hívta fel a figyelmet Kluge hozzátéve, hogy „Európában minden városnak hasonló koncepciókkal kellene rendelkeznie”.

hirado.hu

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