Zelenszkij az Ukrajnának nyújtott támogatás növelésében bízik
Reményét fejezte ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy az amerikai félidős választásokon aratott demokrata győzelem hozzájárul az Ukrajnának nyújtott amerikai segítség növeléséhez, és fokozza a nyomást Vlagyimir Putyin orosz elnökre annak érdekében, hogy véget vessen a háborúnak.
„Kétpárti támogatást élvezünk az Egyesült Államokban. A republikánusoknak is hálás vagyok, de a demokraták nagyon egyértelműen kiállnak Ukrajna és az ország támogatásának biztosítása mellett” mondta az államfő a ZDF német közszolgálati televíziónak adott interjújában, amelyből a Jevropejszka Pravda hírportál idézett csütörtökön.
„Az Egyesült Államok és Európa közötti kapcsolatok helyreállításáról beszélnek, amelyek az elmúlt években valamelyest meggyengültek. E kapcsolatok, e viszony nélkül nagyon nehéz szembeszállni Putyinnal” – tette hozzá.
Kiemelte, hogy az Egyesült Államok részéről nyújtott segítség növelése hatással lehet Vlagyimir Putyin orosz elnökre, és arra ösztönözheti, hogy vessen véget a háborúnak.
Nyitókép: president.gov.ua
MTI