Zelenszkij: húszpontos terv a háború befejezésére

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a december 10-i esti beszédében részletesen ismertette azokat a diplomáciai és gazdasági egyeztetéseket, amelyek a háború lezárását és Ukrajna újjáépítését célozzák. Az államfő szerint a nap folyamán fontos tárgyalások zajlottak az Egyesült Államok képviselőivel, elsősorban az újjáépítés gazdasági vonatkozásairól.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, az újjáépítés csak akkor lehet sikeres és tartós, ha valódi biztonság áll a folyamatok mögött.

Húszpontos terv a háború befejezésére

Zelenszkij ismét megerősítette: a háború befejezésének húszpontos terve Ukrajna egyik legfontosabb stratégiai dokumentuma, amelyen aktív munka folyik. A terv alapján két további dokumentum készül:

Biztonsági garanciák Ukrajna és az Egyesült Államok között;

Gazdasági megállapodás az újjáépítésről és a közös befektetésekről.

A mostani egyeztetés a gazdasági dokumentum részleteire fókuszált. Az ukrán fél részéről kormányzati tisztségviselők vettek részt a megbeszélésen, köztük Julija Sziridenko miniszterelnök, illetve több miniszter és a külügyminisztérium vezető beosztású diplomatái. Jelen volt Makszim Hnatov tábornok, aki a védelmi szempontokat képviselte.

Bővül az ukrán légierő

Az elnök arról is beszámolt, hogy további erősítést kap az ukrán légierő, bár a részleteket egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Hozzátette: az ilyen lépések „folyamatosan növelik Ukrajna erejét az égen”.

Új szankciók Európában

Zelenszkij szerint az Európai Unió újabb szankciókat készít elő az orosz olajtankerflottával és a szállítási infrastruktúrával szemben. Ukrajna decemberben saját szankciócsomagot mutat be, amely azokra a hajókra irányul, amelyek az orosz háborús gazdaságot támogatják. További intézkedéseket terveznek az orosz propaganda ellen is.

Tárgyalások a választások kérdéséről

Az elnök a parlament képviselőivel is egyeztetett az ukrajnai választások jogi és politikai kérdéseiről, különös tekintettel a hadiállapotra. Mint mondta, Ukrajna köteles választ adni partnerei – köztük az Egyesült Államok – felvetéseire, de nem enged teret a spekulációknak.

„A jogi és politikai kihívásokra Ukrajnának kell választ adnia. Ez meg is fog történni”

– hangsúlyozta.

