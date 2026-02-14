Zelenszkij hibának tartja, hogy Európa nincs jelen a tárgyalásokon

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hibának tartja, hogy Európa nincs jelen a háború lezárását célzó tárgyalásokon.

„Az amerikaiak gyakran visszatérnek az engedmények kérdéséhez, és túl gyakran ezek az engedmények kizárólag Ukrajna, nem pedig Oroszország kontextusában kerülnek szóba. Európa gyakorlatilag nincs jelen az asztalnál. Véleményem szerint ez nagy hiba” – fejtette ki Zelenszkij szombaton a müncheni biztonságpolitikai konferencián.

Az elnök szavai szerint az oroszok a tárgyalásokon gyakran beszélnek „valamiféle anchorage-i szellemről”, és „csak találgathatjuk, mit értenek valójában alatta”.

Az alaszkai Anchorage-ban találkozott Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök, és Moszkva szerint ott megállapodtak az ukrajnai háború lezárásának alapelveiről.

Zelenszkij hozzátette, hogy az ukránok igyekeznek teljes mértékben bevonni Európát a tárgyalási folyamatba, hogy Európa érdekeit is figyelembe vegyék.

„Ukrajna mindent, valóban mindent megtesz azért, hogy ezek a tárgyalások sikeresek legyenek. Részt vettünk ebben a folyamatban, és folyamatos kapcsolatban állunk Steve Witkoff-fal, Jared Kushnerrel és mindenkivel, akit Trump elnök kijelöl” – hangsúlyozta.

Zelenszkij kijelentette, meggyőződése, hogy ha Európa az Egyesült Államokkal, Oroszországgal és Ukrajnával együtt ülne a tárgyalóasztalnál, akkor nagyobb esély lenne a háború lezárására.

„Úgy gondolom, hogy minél egyértelműbb a nyomás Putyinon, annál egyértelműbbek lesznek a tárgyalások, amelyeken mindannyian részt veszünk” – mondta.

Kiemelte, hogy az Egyesült Államok 15 évre szóló biztonsági garanciákat ajánlott Ukrajnának, Ukrajna azonban 20-30 évre szóló garanciákat szeretne.

Az ukrán elnök közölte, hogy az oroszok jelenleg mintegy hétezer ukrán hadifoglyot tartanak fogva, Ukrajna pedig több mint négyezer oroszt, és készen áll a „mindenkit mindenkiért” elv szerinti fogolycserére, ha Oroszország is hajlandó rá.

Zelenszkij felvetette, hogy az oroszok talán azért cserélték le delegációjuk vezetőjét meglepetésre a genfi tárgyalások előtt, mert el akarják halasztani a döntéshozatalt.

Forrás: MTI