Zelenszkij: Irak és több afrikai ország biztonsági együttműködést akar kötni Ukrajnával

Ukrajna biztonsági együttműködésre vonatkozó megkereséseket kapott Iraktól és több afrikai országtól – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn a Telegramon.

Az államfő erről azután számolt be, hogy megkapta Rusztem Umerovnak, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkárának jelentését a Közel-Kelet és az Öböl-országok térségében lévő partnerekkel folytatott tárgyalások első szakaszáról.

„Ebben a szakaszban Ukrajna biztonsági együttműködésről egyeztet Szaúd-Arábiával, az Egyesült Arab Emírségekkel, Katarral, Jordániával, Törökországgal, Szíriával, Ománnal, Kuvaittal és Bahreinnel. Vannak megkeresések az együttműködésre Irak részéről is. Ma megvitattuk az együttműködés lehetőségét a kaukázusi államokkal, valamint Kelet- és Délkelet-Ázsiával. Afrikai országok részéről is érkeznek érdemi megkeresések. Előkészítjük az alapokat a mélyebb biztonsági megállapodásokhoz Európában is, ebben már ezen a héten eredményekre számítunk”

– fejtette ki az államfő.

Zelenszkij utasította Umerovot, hogy véglegesítse több új biztonsági megállapodás tervezetét, és készítse elő aláírásukat.

„Fontos, hogy az ukrán katonai szakértelmet elismerik, és harci tapasztalataink a partnerek védelmi rendszerének erős részévé válnak. Minden nép megérdemli a biztonságot, és mi készek vagyunk gyorsan és hatékonyan támogatni azokat, akik segítik államunkat és támogatják függetlenségünket. Ez vonatkozik a csapásmérő és más típusú drónok elleni védelemre a légtérben, valamint a tengeri biztonsági feladatokra is. Az ukrán tapasztalat a Fekete-tengeren más globálisan fontos tengeri útvonalakon is alkalmazható” – hangsúlyozta az elnök.

Az Ukrinform állami hírügynökség emlékeztetett arra, hogy múlt héten Zelenszkij újságíróknak azt mondta: a közeljövőben tárgyalásokat folytat európai partnerekkel a hosszú távú együttműködésről a drónok elleni védekezésben.

Forrás: MTI