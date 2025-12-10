Zelenszkij: készen állok a választásokra

Donald Trump amerikai elnök korábbi szavaira reagálva Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden kijelentette, hogy készen áll az elnökválasztás megtartására.

„Készen állok a választásokra” – mondta Zelenszkij újságíróknak, hozzátéve, hogy a választások megtartása a biztonságtól függ. Az ukrán elnök feltételeket is megnevezett, és arra kérte az Egyesült Államokat, hogy garantálja a választások biztonságos megtartását.

„Most arra kérem – és ezt nyíltan ki is mondom – az Amerikai Egyesült Államokat, hogy

segítsen nekem, talán európai kollégáinkkal együtt, a választások biztonságának garantálásában”

– így reagált újságíróknak az elhangzottakra Zelenszkij. Hozzátette: „Akkor a következő 60–90 napban Ukrajna készen áll a választásokra.”

