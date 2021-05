Zelenszkij: Medvedcsukkal eggyel kevesebb az ukrán oligarcha

Viktor Medvedcsukkal eggyel kevesebb lett az ukrán oligarchák száma – reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy pénteki újságcikkben a Moszkva-barát ellenzéki politikussal szemben hazaárulás miatt indult eljárásra.

Az Unian ukrán hírügynökség szerint Zelenszkij azzal dicsekedett, hogy több év óta most először nem növekedett, hanem apadt az oligarchák száma az országban. Mint mondta, az ukrán társadalom elvárja, hogy mérséklődjön az oligarchák politikai befolyása, a 2019-es elnökválasztás eredménye szerinte erről is tanúskodik. Az abban az évben hatalomra került Zelenszkij hangsúlyozta, hogy kormánya jelenleg is ezen fáradozik.



“Egyes dolgokban már sikerrel jártunk. Például évek óta először nem növekszik, hanem csökken az oligarchák száma. Mínusz Medvedcsuk” – közölte az elnök a Fokusz című ukrán hírportálon megjelent írásában. Törvényes eszközökkel elejét vették annak, hogy Medvedcsuk a médiát és az állami forrásokat felhasználva ártson Ukrajna nemzetbiztonságának – emelte ki Zelenszkij. “Lesznek még ilyen veszteségek, amíg az oligarchákból nem válnak egyszerűen tehetős üzletemberek” – hangsúlyozta. Zelenszkij szerint a korábbi ukrán vezetésnek megfelelt az oligarchák rendszere.



A kijevi illetékes bíróságon csütörtökön kezdődött meg a hazaárulással és Ukrajna gazdasági érdekeinek “aláaknázásával” meggyanúsított Medvedcsuk pere. Az utóbbi vád szerint megpróbált átjátszani Oroszországnak egy fontos, a Krím félsziget partjainál lévő kőolaj- és gázlelőhelyet. Hazaárulással pedig azért vádolják, mert a gyanú alapján titkos katonai információkat adott át tavaly egy ukrán katonai alakulatról Oroszországnak.

Medvedcsuk lányának Vlagyimir Putyin a keresztapja, ezért az orosz elnök “komájaként” is emlegetik Ukrajnában.

A politikus 1998-2004 között a Szociáldemokrata Párt elnöke volt, amely Leonyid Kucsma elnökségének utolsó éveiben a legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkezett. Emellett hatalmas befolyásra tett szert 2002-2005 között mint Kucsma elnöki adminisztrációjának vezetője. A 2004-es “narancsos forradalom” után kissé háttérbe vonult, de az utóbbi években újra előtérbe került a Moszkva-barát politikusok által létrehozott Ellenzéki Platform – Életért párttal, amely egyes elemzők szerint mostanra komoly riválisa lett Zelenszkij pártjának.

Medvedcsuk rendszeresen folytat a kijevi vezetéssel nem egyeztetett különtárgyalásokat Putyinnal fogolycseréről, a Donyec-medencei helyzet rendezéséről, és ukrán-orosz gazdasági, kereskedelmi kérdésekről. Egyik szószólója annak a Moszkva által támogatott, ám Kijev által határozottan elutasított elképzelésnek, hogy Ukrajna alakuljon szövetségi állammá.

