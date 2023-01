Zelenszkij: nem lesz harmadik világháború

Nem lesz harmadik világháború, mert Ukrajna megállítja az orosz agressziót – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Golden Globe díjátadó ünnepségén videoösszeköttetésen keresztül mondott beszédében.

Az államfő beszédét Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője tette közzé az Instagramon szerdán.

– fogalmazott Zelenszkij.

Az ukrán elnök emlékeztetett arra, hogy a Golden Globe-díjat különleges időben alapították. Ez volt az az idő, amikor a második világháború még nem ért véget, de a helyzet megváltozott, és már mindenki tudta, ki fog győzni, bár még zajlottak a csaták.

“Most 2023 van. Az ukrajnai háború még nem ért véget, de a helyzet változik. És most már világos, hogy ki fog győzni. Még mindig lesznek csaták és könnyek, de már most is elmondhatom, hogy ki volt a legjobb tavaly. Ti voltatok azok: a szabad világ szabad emberei. Azok, akik összefogtak, hogy támogassák a szabad ukrán népet közös szabadságharcunkban”