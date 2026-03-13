Zelenszkij: Oroszország 10 milliárd dollárt nyer az Egyesült Államok szankcióinak enyhítésével

Az Egyesült Államok átmeneti szankcióenyhítése hatására Oroszország további 10 milliárd dollárhoz jut, amelyből Ukrajna elleni háborúját finanszírozhatja – figyelmeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken Párizsban, Emmanuel Macron francia elnökkel közös sajtótájékoztatóján.

„Úgy vélem, hogy a szankciók feloldása erősíteni fogja Oroszország helyzetét. Az energiahordozók értékesítéséből származó pénzt fegyverekre költi, és mindez ellenünk irányul. Hallunk olyan jelzéseket, hogy mindez a helyzet stabilizálását szolgálja, de véleményem szerint a logika teljesen más” – mondta Zelenszkij. Hozzátette, hogy Oroszország ezeket elsősorban drónokra költi, amelyekkel tömeges támadásokat hajt vége Ukrajna ellen.

„Ahogyan a hírszerzési jelentésekből látjuk, éppen ezeket a drónokat vetik be Irán szomszédjai ellen, valamint európaiak és amerikaiak ellen is. Szerintem ezért nem helyes döntés a szankciók feloldása, hogy aztán még több drón repüljön ránk„

– hangsúlyozta az elnök.

Washington engedélyezte, hogy értékesíthessék a tengeren rekedt orosz olajszállítmányokat, amelyeket március 12-ig hajókra raktak. Az engedélyek sajtójelentések szerint április 11-ig lesznek érvényben. Chris Wright, az Egyesült Államok energiaügyi minisztere kiemelte, hogy nem változik Washington álláspontja Oroszország elszigetelését illetően. A lépés okát „taktikai manővernek, a Közel-Kelet helyzetéből fakadó intézkedésnek” nevezte – írta beszámolójában az UNIAN ukrán hírügynökség.

Forrás: MTI