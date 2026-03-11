Zelenszkij: Oroszország el akarja érni az őt sújtó energetikai szankciók eltörlését

Oroszország célja az ellen hozott energetikai szankciók teljes eltöröltetése, és a kőolaj- és földgázárak ingadozásából igyekszik további erőforrásokra szert tenni – jelentette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon, miután meghallgatta Oleh Ivascsenko, az ukrán katonai hírszerzés főnökének beszámolóját.

Az államfő közölte, hogy a hírszerzés részletesen elemzi a rendelkezésre álló adatokat az orosz vezetés szándékairól.

Az eddig begyűjtött információk szerint Moszkvának az a célja, hogy kihasználja az iráni helyzetet és az amerikai katonai művelet esetleges elhúzódását.

Zelenszkij szavai szerint „Oroszország most az elhúzódó közel-keleti háború kockázatára játszik, hogy minél inkább csökkenteni tudja a nemzetközi közösség nyomását magán az Ukrajna elleni háború miatt, és kikerüljön a szankciók alól, ebből kifolyólag pedig további nyereséghez jusson a kőolaj- és gázárak ingadozásából.”

„Vannak információk arról is, hogy az oroszok az energetikai szankciók teljes eltörléséről szeretnének tárgyalni. Ukrajnában már kidolgozták az ellenintézkedéseket, és a partnereket folyamatosan tájékoztatni fogják” – húzta alá Zelenszkij.

Az elnök közölte, utasította a hírszerzést, hogy aktívabban figyelje az orosz hadiipari termelést. Hangsúlyozta, hogy tovább kell korlátozni az orosz agresszió potenciálját, még ha ez nehéz is a sok globális probléma miatt.

Zelenszkij elmondta, hogy az ukrán hírszerzés fontos dokumentumokat szerzett meg az oroszok harctéri veszteségeiről.

„Egyebek mellett rögzítették, hogy megváltozott az elesett és a megsebesült orosz katonák aránya, a teljes veszteségből 62 százalék vesztette életét és 38 százalék sérült meg” – emelte ki.

„Maguk az oroszok bizalmas hivatalos jelentéseikben egymillió 315 ezer halottat és súlyosan sebesültet tartanak nyilván. Alappal feltételezhető, hogy ezek alábecsült veszteségadatok. Ezenfelül a katonai hírszerzés friss adatokat szerzett Oroszország és Észak-Korea együttműködéséről is” – írta bejegyzésében az elnök, ez utóbbiról azonban részleteket nem hozott nyilvánosságra.

Forrás: MTI