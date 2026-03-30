Zelenszkij: Ukrajna készen áll a húsvéti tűzszünetre

Ukrajna kész a fegyverszünetre a húsvéti ünnepek idején – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az újságíróknak adott nyilatkozatában.

Az államfő hangsúlyozta, hogy Ukrajna nyitott minden olyan megoldásra, amely a háború befejezéséhez vezethet, ugyanakkor nem hajlandó kompromisszumot kötni az ország méltósága és szuverenitása terén.

Mint fogalmazott, a tűzszünet különböző formái – legyen szó teljes vagy részleges, például energetikai létesítményekre vonatkozó fegyvernyugvásról – elfogadhatók Kijev számára.

Az elnök ugyanakkor megjegyezte:

− A valódi cél nem egy rövid időszakra szóló fegyverszünet, hanem a háború végleges lezárása. Ukrajna kész kompromisszumokra, kivéve azokat, amelyek az ország függetlenségét és méltóságát érintenék.

Emlékeztetett arra is, hogy korábban Vlagyimir Putyin orosz elnök húsvéti tűzszünetet hirdetett, azonban a gyakorlatban nem valósult meg maradéktalanul, mivel a harcok az ünnep idején sem szüneteltek teljesen.

Az ukrán fél szerint a tartós békéhez nem átmeneti megállapodásokra, hanem hosszú távú, megbízható megoldásokra van szükség.

