Volodimir Zelenszkij ukrán elnök keddre virradóan videóüzenetben fordult az ukránokhoz, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette a Donyec-medencei szakadár “népköztársaságok” Ukrajnától való függetlenségének elismerését, és kijelentette, hogy most “nincs ok a kaotikus cselekvésre, az álmatlan éjszakára”.

“Amint változást látunk a helyzetben, amint a kockázatok növekedését látjuk, mindazt tudatni fogjuk. Most nincs ok a kaotikus cselekvésre, mindent megteszünk, hogy ez a jövőben is így maradjon”