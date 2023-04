Еlkészült a Rákóczi-főiskola 2023. évi felvételi szabályzata

Elkészült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2023. évi felvételi szabályzata, amelyet a felsőoktatási intézmény Tudományos Tanácsa 2023. április 20-án véglegesített. A felvételi eljárásra vonatkozó legfrissebb tudnivalókról Tóth Attilát, a főiskola Felvételi Bizottságának felelős titkárát kérdeztük.

– Milyen képzési szintekre hirdet felvételt 2023-ban a Rákóczi-főiskola?

– Az előző esztendőhöz hasonlóan 2023-ban is alap (bachelor) és mester (magiszteri) szintű képzésekre hirdetünk felvételt.

– Kezdjük a felvételi szabályok ismertetését. Mit kell tudniuk az alapképzésre (bachelor szint) jelentkezőknek?

– 2023-ban a Rákóczi-főiskola bachelor szintű képzési kínálata tovább bővült, ugyanis idén 17 szakra hirdetünk felvételt: ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és világirodalom, angol nyelv és világirodalom, biológia és az ember egészsége, földrajz, kémia, matematika, történelem, tanítói, óvodapedagógia, turizmus és rekreáció, számvitel és adóügy, német nyelv és világirodalom, természettudományok, informatika, nemzetközi kapcsolatok, illetve pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde. Ezekre a képzésekre – középiskolai végzettség alapján – nappali és levelező tagozaton egyaránt várják a jelentkezőket az első évfolyamra (kivétel a kémia szak, amelyre csak nappali tagozaton lehet felvételizni).

A 2023-as felvételi eljárás során felhasználhatók a 2022-ben és a 2023-ban teljesített nemzeti multidiszciplináris teszt eredményei, továbbá a 2020-ban és 2021-ben független értékelésen szerzett szertifikátok is.

A 2022-es rendkívüli felvételi eljárás során fontos szerepet játszott a motivációs levél, ugyanis a Rákóczi-főiskola felvételi kínálatának jelentős részéhez elegendő volt egy ilyen dokumentum benyújtása. 2023-ban is kötelező minden felvételi kérelem benyújtása során csatolni a motivációs levelet, de már jóval kevesebb szak esetében maradt kizárólagos szempontként, ezek a szakok a következők: óvodapedagógia, tanítói, biológia és az ember egészsége, földrajz, matematika, kémia, természettudományok, informatika.

– Melyek az alapképzés felvételi eljárásának legfontosabb időpontjai?

– Lényegében az alapképzés felvételi eljárásának előszobája a nemzeti multidiszciplináris tesztre való jelentkezés, amely május 3-án zárul le. Én személy szerint javasolnám a végzős diákoknak, hogy jelentkezzenek be az adott megmérettetésre, mivel így sokkal szélesebb szakkínlat áll rendelkezésükre a felvételi időszak során. A felvételi eljárás második fontos szakasza az elektronikus felhasználói fiókok létrehozása, amely július 1-től veszi kezdetét. Az adott fiókon keresztül tudják majd benyújtani a jelentkezők a felvételi kérelmüket. Ha esetleg valakinek nehézséget okoz az adott felület létrehozása, főiskolánk felvételi irodájában segítőkész kollégákra lelhet. A felvételi kérelmek beadásának időszaka július 19-31-e között van meghatározva.

– Mi a helyzet a mesterképzés 2023-es felvételi szabályzatával?

– A mesterképzés esetében a Rákóczi-főiskola 2023-ban is tíz szakra hirdet felvételt: matematika, történelem és régészet, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom, tanítói, biológia és biokémia, földrajz, számvitel és adóügy, illetve oktatási intézményvezetés. Jelentkezni ezekre a képzésekre az alapképzésben szerzett bachelor szintű oklevéllel, vagy szpecialiszt, esetleg magiszter szintű diploma birtokában lehet. A magiszteri képzés esetében is jelentős különbségek figyelhetők meg az egyes szakokra történő felvételi eljárásban. A tanítói, földrajz és matematika szakok esetében elegendő egy motivációs levél benyújtása a felvételi versenyben való részvételhez. A történelem és régészet, biológia és biokémia, ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, illetve oktatási intézményvezetés szakok esetében egy belső szaktárgyi vizsga mellet a jelentkezőknek úgynevezett egységes felvételi vizsgát (єдиний вступний іспит) is kell tenniük. Az adott központi vizsga a multiteszthez hasonló keretek között kerül lebonyolításra és két nagyobb tartalmi részegységgel rendelkezik: egy általános tanulmányi kompetenciákat felmérő komponens és egy idegen nyelvi (angol, német, francia vagy spanyol) komponens. Végül, de nem utolsó sorban meg kell említeni a Számvitel és adóügy szakot is, ahol a már említett egységes felvételi vizsga mellet, a jelentkezőknek teljesíteni kell egy egységes szaktárgyi felvételi vizsgát is (єдине фахове вступне випробування).

Érdemes külön szólni azon felvételizőkről, akik szpecialiszt vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel jelentkeznek, mivel a 2022-es felvételi szabályzat értelmében esetükben az egységes felvételi vizsgát idegen nyelvből és az egységes szaktárgyi felvételi vizsgát is a főiskolán tett hasonló jellegű vizsgával helyettesíthetik.

– Mely időpontokra kell odafigyelni a mesterképzésre jelentkezőknek?

– Abban az esetben, ha a választott szakhoz teljesíteni kell egy vagy két egységes felvételi vizsgát, akkor okvetlen nem szabad lemaradni az adott vizsgákra történő jelentkezési időszakról, amely május 8-31-e között lett meghatározva. Az adott vizsgákra a felsőoktatási intézmények Felvételi Bizottságainál lehet jelentkezni, a Rákóczi-főiskolán. Ezt az intézmény Tanulmányi Osztályán lehet megejteni. Ahogy az alapképzés esetében is, úgy a mesterképzés vonatkozásában is július 1-től lehet létrehozni az elektronikus felhasználói fiókokat. Az adott képzési szinten a fiókok szerepe jelentős mértékben felértékelődik, ugyanis az adott felületen keresztül kell majd jelentkezni a belső szaktárgyi vizsgákra is. A felvételi kérelmeket július 31 – augusztus 21-e között lehet majd benyújtani, a felvételi vizsgák időszaka pedig július 31-e és augusztus 14-e között van meghatározva. Június folyamán a főiskola honlapján elhelyezésre kerül a felvételi vizsgarend, amelyet ajánlatos részletesen tanulmányozni annak érdekében, hogy senki se maradjon le a választott szak felvételi vizsgájáról.

– Mit kell tudni a főiskolán tartandó felvételi vizsgákról?

– A felvételi vizsgák anyaga alig változott az elmúlt évekhez képest, ily módon a vizsgatételek remélhetőleg nem állítják megoldhatatlan feladat elé a jelentkezőket. Egyébként a felvételi vizsgák témái és a különböző típusú mintafeladatok minden tárgyból és minden képzési szintre vonatkozóan megtalálhatók intézményünk honlapján (www.kmf.uz.ua). Ugyanitt olvasható a felvételi eljárással kapcsolatos minden egyéb információ is.

– Mire figyeljenek oda 2023-ban azok, akik a Rákóczi-főiskolára szeretnének felvételizni?

– Elsősorban arra kell figyelni, hogy időben jelentkezzenek be a nemzeti multidiszciplináris tesztre, ennek elmulasztása ugyanis jelentős mértékben leszűkíti a jelentkezési opciókat. Az érettségizők jelentkezése a multitesztre idén 2023. április 3-tól május 3-ig tart. A jelentkezés során fordítsanak különös figyelmet arra, hogy az általuk választott főiskolai szakra való felvételizéshez szükséges-e a multiteszt eredményei vagy elegendő a motivációs levelek benyújtása.

kmf.uz.ua