Idén is százezrek vettek részt a csíksomlyói búcsún

Zarándokvonatokkal, gyalogosan és lovon is érkeztek hívek az idei csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A szombati ünnepen hatalmas tömeg gyűlt össze a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben, ahol Székely János püspök az összefogásról, a hit megőrzéséről és a keresztény értékek fontosságáról beszélt.

A Kárpát-medence minden részéből érkeztek zarándokok a csíksomlyói nyeregbe pünkösd szombatján. A búcsú már hajnalban elkezdődött: keresztaljak, gyalogos és lovas csoportok indultak útnak, hogy együtt legyenek jelen a magyarság egyik legfontosabb vallási eseményén.

Már a búcsút megelőző napon, pénteken Szombathelyről elindult a Székely gyors és a Csíksomlyó expressz Erdélybe. A zarándokvonatok utasai között sok volt a visszatérő résztvevő, a szerelvények több állomáson is megálltak a búcsúra tartó utasokkal.

Péntek reggel közel hétszáz zarándok indult el Székelyudvarhelyről Csíksomlyóra. Szombaton kora reggel különleges hangulat lengte be Csíksomlyó környékét. A nyereg felé vezető utakon imádkozó csoportok haladtak, sokan székely és csángó népviseletben, vállukon keresztekkel, templomi-, székely- és magyar zászlókkal. A keresztaljak hajnalban indultak, hogy időben felérjenek a Hármashalom-oltárhoz.

Külön látványosságot jelentettek a székely népviseletbe öltözött lovas zarándokok, akik több százan érkeztek a hegynyeregbe. A menetet sok helyen tapssal fogadták, a lovasok jelenléte pedig immáron évek óta a búcsú egyik leglátványosabb része.

Az ezt megelőző napokban Gyimesbükkön is fontos esemény zajlott: átadták a felújított Rákóczi-várat. Többen „második gyimesbükki csodának” nevezték az újjáépítést, hiszen hosszú munka után sikerült megmenteni és újra közösségi térré tenni az egykori erődítményt. Az ünnepségen többször elhangzott, hogy a vár a megmaradás jelképe.

Szombaton a délelőtti órákra teljesen benépesült a csíksomlyói nyereg. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek köszöntőjében úgy fogalmazott: „ünnepeljünk hittel, bizalommal és a búcsúhoz illő méltósággal”. Urbán Erik ferences tartományfőnök pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy „keressük az utat, hogy visszataláljunk belső forrásainkhoz”.

Az idei búcsún is jelen volt Sulyok Tamás köztársasági elnök.

A szentmise fő üzenetét Székely János szombathelyi megyés püspök fogalmazta meg. Beszédében hangsúlyozta: „igent kell mondanunk Istenre, a családra, a szeretet útjára”. A püspök szerint a mai világ egyik legnagyobb kihívása az, hogy az ember megőrizze lelki és erkölcsi tartását egy egyre bizonytalanabb korban. Prédikációjában többször szólt az összefogásról: „Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket” – mondta.

Székely János arról is beszélt, hogy a kereszténység nemcsak hagyomány vagy örökség, hanem személyes döntés. „Legyünk ízig-vérig keresztények” – fogalmazott.

Az idei búcsún provokáció is történt. Mihai Tîrnoveanu magyarellenes aktivista román zászlót lengetve jelent meg a zarándokok között, a jelenlévők azonban megőrizték a búcsú méltóságát.

A szentmise után sokan arról beszéltek, mit jelent számukra Csíksomlyó. Volt, aki úgy fogalmazott: itt érzi leginkább az összetartozást. Egy zarándok szerint „nemzetünk szíve legerősebben talán itt, Csíksomlyón dobog”.

Az idei pünkösdi búcsú ismét megmutatta, milyen erős közösségi és lelki ereje van az ünnepnek. Az esemény egyszerre szólt hitről, találkozásokról és arról, hogy sokan ma is fontosnak érzik: legalább évente egyszer együtt legyenek Csíksomlyón.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: A csíksomlyói búcsú résztvevői vonulnak a hegynyeregbe, a szentmise helyszínére 2026. május 23-án (Fotó: MTI/Veres Nándor)

