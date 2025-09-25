1582 diákkal kezdte meg a tanévet a Rákóczi-főiskola

Szeptember 25-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. RF KMF) 1 582 hallgató számára vette kezdetét az új tanév, amelynek ünnepélyes megnyitóját hagyományosan a beregszászi református templomban tartották meg.

Az esemény Kárpátalja történelmi zászlóinak felvonultatásával kezdődött, melyeket tárogatószóra a főiskola kuruc kori viseletbe öltözött hallgatói vittek be a templomba. Ezt követően Margitics János főiskolai lelkész, a Beregszászi Református Egyház lelkipásztora köszöntötte a résztvevőket.

Nemzeti imádságunk és a főiskola himnusza, a Rákóczi Ferenc bús éneke című kuruc kori ének után a meghívott vendégek köszöntésére került sor.

Csernicskó István, a II. RF KMF rektora beszédének kezdetén rávilágított arra, hogy ma a jövőbe vetett hitet ünnepeljük, s reménykedünk abban, hogy mihamarabb eljön a béke.

„Mert aki a továbbtanulást folytatja, aki tanít és aki egy oktatási intézményt működtet, az befektet a jövőbe”

– emelte ki.

Hozzátette továbbá, hogy az idei felvételiszámaink egyértelműen azt jelzik, hogy a fiatalok bíznak bennünk, hisz az idén összesen 1358 felvételikérelmet nyújtottak be az intézmény által kínált képzésekre. A 2025–26-os tanévben az alapképzés 23 képzési programján 520 elsőéves hallgatót, a mesterképzés 11 képzési programján pedig 114 frissen felvett diákot köszönthetnek, vagyis összesen 634-en választotta ebben az évben a főiskolát.

„Nehéz tanév előtt állunk most is, de én mégis egy sikeres, eredményekben gazdag tanévet kívánok mindenkinek” – zárta beszédét.

A rektori köszöntő után Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke üdvözölte a jelenlévőket.

„A Rákóczi név kötelez. Ha valaki felveszi a fejedelem nevét, azt kötelezi annak az öröksége, aki egészen fiatalon, szinte még gyermekként gyermeki szolidaritással, biztató szóval volt jelen a küzdelemben. És kötelezi Rákóczi édesanyjának, Zrínyi Ilonának az öröksége is. Az anyának, aki az utolsó lehetséges pillanatig védte az akkori szelektív végek fellegvárát, mert gyermekeire és nemzetére egy szabad országot akart hagyni. Ezt kell irányadónak tekintenünk ma is”

– mondta.

A köszöntők után az első évfolyamos hallgatók fogadalomtétele következett, ezt követően Orosz Ildikó, a főiskola elnöke és Csernicskó István kézfogással hivatalosan is az intézmény hallgatóivá avatta a gólyákat, majd elhangzott a diákhimnusz.

A tanévnyitó ünnepségen átnyújtották a főiskola Tudományos Tanácsa által létrehozott Rákóczi-díjat, amely az önálló kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatás létrejöttének, a főiskola megmaradása és fejlesztése szempontjából döntő szerepet vállaló személyek tevékenységének elismerése. A kitüntetésben azok részesülhetnek, akik erkölcsi kiállásuk, anyagi támogatásuk révén jelentősen hozzájárultak több ezer kárpátaljai magyar fiatal képzéséhez, ezzel is segítve boldogulásukat szülőföldjükön. A díjat minden évben két személy – egy anyaországi vagy külföldi és egy kárpátaljai – kaphatja. A főiskolai tanács határozatának értelmében 2025-ben a magyarországi díjazott Tóth István, a Határon Túli Magyarok Hivatalának egykori főosztályvezetője, Magyarország Beregszászi Konzulátusának korábbi főkonzulja. A kárpátaljai díjazott pedig Bohinics Olga, Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának főszakértője.

A tanévnyitó ünnepségen adták át Az év középiskolája elismerő oklevelet, melyet legalább egy, legfeljebb három, a főiskolával együttműködő kárpátaljai középiskola kaphat, amelyből az elmúlt felvételi időszak során a legtöbb felvételiző hallgató iratkozott be a főiskola által meghirdetett képzési programokra. 2025-ben Az év középiskolája elismerő oklevelet a Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete, a Kárpátaljai Magyar Líceum, a Beregszászi Fedor Potusnyak Líceum, a beregszászi Tarasz Sevcsenko Líceum, a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum, a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum, a Nagydobronyi Református Líceum vehette kézhez.

A díjátadást követően Orosz Ildikó elnöke tanévnyitó beszédében Walt Disney gondolatait elevenítette fel: „Minden álmunk valóra vállhat, ha van bátorságunk a nyomába eredni.”

„Milyen igaz ez a mai napon, ahol több mint 600 bátor fiatalt köszönthettünk és avattunk a főiskola diákjává, akik vették a bátorságot, és álmaik megvalósításának útjára léptek. Valóban bátrak, mert egy háború kellős közepén vállalkoznak minderre a nemes feladatra egy olyan országban, ahol nem könnyű élni, és a holnap sem kiszámítható. Gratulálok nekik, mert már túl vannak az első megmérettetésen. Ahhoz, hogy felvehessük őket intézményükbe, le kellett tenni a nemzeti multitesztet, és minden modulból elérni azt a minimumot, ami feljogosítja őket a jelentkezésre a felsőoktatási intézményekbe. Kívánom önöknek, hogy Isten áldásával mindannyian könnyedén elérjék a maguk által kitűzött célokat”

– zárta köszöntőjét.

Ezt követően a történelmi egyházak képviselői Isten áldását kérték az elsős és felsős hallgatókra, az intézmény tanáraira, munkatársaira és minden jelenlévőre.

Az ünnepség a Szózat eléneklésével zárult.

Kurmay Anita

Kárpátalja.ma