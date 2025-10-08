A Google ingyenessé teszi a Gemini AI Pro-t egy évre az ukrán diákoknak

A Google új programot indított az ukrán diákok támogatására: a diákok most egy évig ingyenesen férhetnek hozzá a Gemini AI Pro eszköztárhoz, beleértve a legújabb Gemini 2.5 Pro verziót – jelentette be az Ukrajna Digitális Átalakulás Minisztériuma.

A kezdeményezés célja az innovációs oktatás fejlesztése Ukrajnában, valamint a fiatal szakemberek támogatása, akik a technológiát tanulásra, kutatásra és karrierjük előmozdítására használják.

Mit tartalmaz az AI Pro csomag?

Gemini 2.5 Pro – korlátlan hozzáférés a tanulási feladatokhoz, esszék írásához és képelemzéshez.

Deep Research – mélyreható keresés és adatstruktúrázás több száz forrásból, ideális szakdolgozatokhoz és tudományos munkákhoz.

NotebookLM – jegyzet- és tudásmenedzsment asszisztens, most ötször nagyobb multimédiás kapacitással.

Veo 3 – 8 másodperces videók készítése hanggal szöveg vagy kép alapján, praktikus prezentációkhoz és tanulási projektekhez.

Jules – AI-asszisztens IT-szakos diákoknak: hibajavítás kódban és új funkciók fejlesztésében segítség.

2 TB felhőtárhely – elegendő hely a Google Drive, Gmail és Google Fotók fájljainak és projektjeinek tárolására.

Hogyan lehet ingyen hozzáférni?

A diákoknak 18 éves kortól van lehetőségük az előfizetés aktiválására ingyenesen.

Ehhez december 9-ig kell kitölteniük a regisztrációs űrlapot.

Sikeres regisztráció után a megadott e-mail-címre megerősítő levelet és aktiválási útmutatót küldenek.

A Google a diákoknak szóló Gemini Akadémia webinárral segíti a lehetőségek maximális kihasználását.



A gyakorlati online eseményen a szakértők bemutatják, hogyan segíti a mesterséges intelligencia a következőket:

előadások összefoglalása és vizsgákra való felkészülés,

hatékony promptok megfogalmazása,

Gemini alkalmazása tanulási és kutatási projektekben.

A webinár az Oktatási és Tudományos Minisztérium, valamint a Digitális Átalakulás Minisztériuma támogatásával valósul meg.

Időpont: október 21., 17:00 (kijevi idő szerint)

Regisztráció: a hivatalos linken keresztül.

A Google felhívja az ukrán diákok figyelmét, hogy használják ki az AI nyújtotta lehetőségeket, fejlesszék gyakorlati készségeiket, és váljanak versenyképessé a jövő munkaerőpiacán.

Kárpátlja.ma