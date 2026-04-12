A Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyam szintfelmérő vizsgája

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felnőttképzési Központja 2025 szeptembere és 2026 májusa között Kótyuk István nevét viselő magyar, illetve ukrán mint idegen nyelv tanfolyamokat valósít meg Kárpátalja 35 településén, a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával. A program célja, hogy erősítse a magyar és ukrán anyanyelvű lakosság közötti kommunikációt és elősegítse a szorosabb társadalmi együttműködést.

A magyar nyelvtanfolyamokon összesen 1182 fő vesz részt; az oktatás 59 pedagógus közreműködésével, 105 csoportban valósul meg. Az ukrán mint idegen nyelv tanfolyamokon 761 résztvevő tanul, számukra 26 oktató biztosítja a képzést 65 csoportban.

A Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyam résztvevői a képzés zárásához közeledve lehetőséget kaptak arra, hogy magyar nyelvből nyelvismereti szintfelmérő vizsgán vegyenek részt. A vizsga nem volt kötelező, ugyanakkor minden olyan tanuló számára elérhető volt, aki a tanfolyamon tanult, és szerette volna felmérni tudásszintjét, valamint visszajelzést kapni az elsajátított ismereteiről.

A szintfelmérés 2026. április 11-én valósult meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részből állt, a nemzetközi ECL nyelvvizsga komplex rendszerére épült, melynek lebonyolítását szakképzett nyelvtanárok végezték a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen.

A szintfelmérőre 2026. január 13. – február 28. között volt lehetőség regisztrálni. A jelentkezési időszakban összesen 56 fő jelezte részvételi szándékát, 11 különböző helyszínről, 19 oktató felkészítésében.

S. sz. Települések Vizsgázók száma Oktatók 1. Beregszász 2 Pápai Ilona 6 Rádik Irén 1 Szabó Vitalina 2. Csepe 3 Duda Natália 3. Fancsika 2 Nagy Zita 4. Királyháza 1 Radvászky Anikó 5. Minaj 1 Lesko Csilla 6. Munkács 8 Kozák Andrea 3 Lengyel Alexandra 7. Nagyszőlős 7 Kampó Ildikó 1 Palazsnik Jolán 1 Vince Beatrix 8. Szolyva 1 Popovics Éva 9. Técső 5 Imszticsei Gabriella 1 Kiss Mónika 3 Kristofóri Gyöngyi 10. Ungvár 4 Bem Dzsulietta 1 Lesko Csilla 1 Palkó Enikő 11. Visk 4 Pál Judit 56

Az írásbeli vizsgán 120 perc állt rendelkezésre a feladatok megoldására. Ezt követően a szóbeli vizsga párhuzamosan négy teremben zajlott; minden teremben egyszerre két vizsgázó vett részt a vizsgán vizsgapartnerével, páratlan létszám esetén pedig három fő.

A résztvevők tételt húztak, majd a Felnőttképzési Központ által kijelölt helyszíneken és időpontokban adtak számot felkészültségükről. A vizsga megkezdése előtt személyazonosítás történt, amely során a vizsgázók érvényes, fényképes személyazonosító igazolványukat mutatták fel.

A vizsga átfogóan mérte a résztvevő kommunikációs készségeit a mindennapi élet különböző területein. A feladatok között szerepelt többek között a személyes bemutatkozás (család, tanulmányok, hobbi), a külső megjelenés és személyiség leírása, valamint a családi és baráti kapcsolatok ismertetése. További témák voltak a lakóhely, a napi rutin és a házimunka, az utazás és közlekedés, illetve a vásárlás és szolgáltatások igénybevétele. A témakörök kiterjedtek a modern kommunikációs eszközök használatára, a kulturális életre és hagyományokra, az időjárásra és környezeti kérdésekre, valamint az egészségre, sportra és életmódra is. Emellett hangsúlyt kapott a média, a szabadidős tevékenységek, az iskola és munka világa, a nyelvtanulás motivációi és karrierlehetőségei, valamint az Európai Unió nyújtotta tanulási és mobilitási lehetőségek bemutatása.

A szintfelmérő vizsga fontos mérföldkőnek bizonyult a képzés folyamatában: lehetőséget biztosított arra, hogy a résztvevők objektív képet kapjanak nyelvi fejlődésükről, és megerősítést szerezzenek a mindennapi kommunikációban hasznosítható tudásukról.

Az eredmények a vizsgát követő 20 munkanapon belül várhatók. A résztvevők a júniusi tanúsítványátadó ünnepségen vehetik át a tanfolyam elvégzését igazoló magyar-ukrán nyelvű tanúsítványukat, valamint a szintfelmérő vizsgán elért eredményüket igazoló oklevelet. A vizsga nem ECL bizonyítványt ad, hanem egyetemi szintű tanúsítványt.

Váradi Natália, programfelelős

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem

Felnőttképzési Központ