A Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyam szintfelmérő vizsgája
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felnőttképzési Központja 2025 szeptembere és 2026 májusa között Kótyuk István nevét viselő magyar, illetve ukrán mint idegen nyelv tanfolyamokat valósít meg Kárpátalja 35 településén, a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával. A program célja, hogy erősítse a magyar és ukrán anyanyelvű lakosság közötti kommunikációt és elősegítse a szorosabb társadalmi együttműködést.
A magyar nyelvtanfolyamokon összesen 1182 fő vesz részt; az oktatás 59 pedagógus közreműködésével, 105 csoportban valósul meg. Az ukrán mint idegen nyelv tanfolyamokon 761 résztvevő tanul, számukra 26 oktató biztosítja a képzést 65 csoportban.
A Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyam résztvevői a képzés zárásához közeledve lehetőséget kaptak arra, hogy magyar nyelvből nyelvismereti szintfelmérő vizsgán vegyenek részt. A vizsga nem volt kötelező, ugyanakkor minden olyan tanuló számára elérhető volt, aki a tanfolyamon tanult, és szerette volna felmérni tudásszintjét, valamint visszajelzést kapni az elsajátított ismereteiről.
A szintfelmérés 2026. április 11-én valósult meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részből állt, a nemzetközi ECL nyelvvizsga komplex rendszerére épült, melynek lebonyolítását szakképzett nyelvtanárok végezték a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen.
A szintfelmérőre 2026. január 13. – február 28. között volt lehetőség regisztrálni. A jelentkezési időszakban összesen 56 fő jelezte részvételi szándékát, 11 különböző helyszínről, 19 oktató felkészítésében.
|S. sz.
|Települések
|Vizsgázók száma
|Oktatók
|1.
|Beregszász
|2
|Pápai Ilona
|6
|Rádik Irén
|1
|Szabó Vitalina
|2.
|Csepe
|3
|Duda Natália
|3.
|Fancsika
|2
|Nagy Zita
|4.
|Királyháza
|1
|Radvászky Anikó
|5.
|Minaj
|1
|Lesko Csilla
|6.
|Munkács
|8
|Kozák Andrea
|3
|Lengyel Alexandra
|7.
|Nagyszőlős
|7
|Kampó Ildikó
|1
|Palazsnik Jolán
|1
|Vince Beatrix
|8.
|Szolyva
|1
|Popovics Éva
|9.
|Técső
|5
|Imszticsei Gabriella
|1
|Kiss Mónika
|3
|Kristofóri Gyöngyi
|10.
|Ungvár
|4
|Bem Dzsulietta
|1
|Lesko Csilla
|1
|Palkó Enikő
|11.
|Visk
|4
|Pál Judit
|56
Az írásbeli vizsgán 120 perc állt rendelkezésre a feladatok megoldására. Ezt követően a szóbeli vizsga párhuzamosan négy teremben zajlott; minden teremben egyszerre két vizsgázó vett részt a vizsgán vizsgapartnerével, páratlan létszám esetén pedig három fő.
A résztvevők tételt húztak, majd a Felnőttképzési Központ által kijelölt helyszíneken és időpontokban adtak számot felkészültségükről. A vizsga megkezdése előtt személyazonosítás történt, amely során a vizsgázók érvényes, fényképes személyazonosító igazolványukat mutatták fel.
A vizsga átfogóan mérte a résztvevő kommunikációs készségeit a mindennapi élet különböző területein. A feladatok között szerepelt többek között a személyes bemutatkozás (család, tanulmányok, hobbi), a külső megjelenés és személyiség leírása, valamint a családi és baráti kapcsolatok ismertetése. További témák voltak a lakóhely, a napi rutin és a házimunka, az utazás és közlekedés, illetve a vásárlás és szolgáltatások igénybevétele. A témakörök kiterjedtek a modern kommunikációs eszközök használatára, a kulturális életre és hagyományokra, az időjárásra és környezeti kérdésekre, valamint az egészségre, sportra és életmódra is. Emellett hangsúlyt kapott a média, a szabadidős tevékenységek, az iskola és munka világa, a nyelvtanulás motivációi és karrierlehetőségei, valamint az Európai Unió nyújtotta tanulási és mobilitási lehetőségek bemutatása.
A szintfelmérő vizsga fontos mérföldkőnek bizonyult a képzés folyamatában: lehetőséget biztosított arra, hogy a résztvevők objektív képet kapjanak nyelvi fejlődésükről, és megerősítést szerezzenek a mindennapi kommunikációban hasznosítható tudásukról.
Az eredmények a vizsgát követő 20 munkanapon belül várhatók. A résztvevők a júniusi tanúsítványátadó ünnepségen vehetik át a tanfolyam elvégzését igazoló magyar-ukrán nyelvű tanúsítványukat, valamint a szintfelmérő vizsgán elért eredményüket igazoló oklevelet. A vizsga nem ECL bizonyítványt ad, hanem egyetemi szintű tanúsítványt.
Váradi Natália, programfelelős
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem
Felnőttképzési Központ