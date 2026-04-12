A Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyam szintfelmérő vizsgája

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felnőttképzési Központja 2025 szeptembere és 2026 májusa között Kótyuk István nevét viselő magyar, illetve ukrán mint idegen nyelv tanfolyamokat valósít meg Kárpátalja 35 településén, a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával. A program célja, hogy erősítse a magyar és ukrán anyanyelvű lakosság közötti kommunikációt és elősegítse a szorosabb társadalmi együttműködést.

A magyar nyelvtanfolyamokon összesen 1182 fő vesz részt; az oktatás 59 pedagógus közreműködésével, 105 csoportban valósul meg. Az ukrán mint idegen nyelv tanfolyamokon 761 résztvevő tanul, számukra 26 oktató biztosítja a képzést 65 csoportban.

A Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyam résztvevői a képzés zárásához közeledve lehetőséget kaptak arra, hogy magyar nyelvből nyelvismereti szintfelmérő vizsgán vegyenek részt. A vizsga nem volt kötelező, ugyanakkor minden olyan tanuló számára elérhető volt, aki a tanfolyamon tanult, és szerette volna felmérni tudásszintjét, valamint visszajelzést kapni az elsajátított ismereteiről.

A szintfelmérés 2026. április 11-én valósult meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részből állt, a nemzetközi ECL nyelvvizsga komplex rendszerére épült, melynek lebonyolítását szakképzett nyelvtanárok végezték a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen.

A szintfelmérőre 2026. január 13. – február 28. között volt lehetőség regisztrálni. A jelentkezési időszakban összesen 56 fő jelezte részvételi szándékát, 11 különböző helyszínről, 19 oktató felkészítésében.

S. sz.TelepülésekVizsgázók számaOktatók
1.Beregszász2Pápai Ilona
6Rádik Irén
1Szabó Vitalina
2.Csepe3Duda Natália
3.Fancsika2Nagy Zita
4.Királyháza1Radvászky Anikó
5.Minaj1Lesko Csilla
6.Munkács8Kozák Andrea
3Lengyel Alexandra
7.Nagyszőlős7Kampó Ildikó
1Palazsnik Jolán
1Vince Beatrix
8.Szolyva1Popovics Éva
9.Técső5Imszticsei Gabriella
1Kiss Mónika
3Kristofóri Gyöngyi
10.Ungvár4Bem Dzsulietta
1Lesko Csilla
1Palkó Enikő
11.Visk4Pál Judit
56

Az írásbeli vizsgán 120 perc állt rendelkezésre a feladatok megoldására. Ezt követően a szóbeli vizsga párhuzamosan négy teremben zajlott; minden teremben egyszerre két vizsgázó vett részt a vizsgán vizsgapartnerével, páratlan létszám esetén pedig három fő.

A résztvevők tételt húztak, majd a Felnőttképzési Központ által kijelölt helyszíneken és időpontokban adtak számot felkészültségükről. A vizsga megkezdése előtt személyazonosítás történt, amely során a vizsgázók érvényes, fényképes személyazonosító igazolványukat mutatták fel.

A vizsga átfogóan mérte a résztvevő kommunikációs készségeit a mindennapi élet különböző területein. A feladatok között szerepelt többek között a személyes bemutatkozás (család, tanulmányok, hobbi), a külső megjelenés és személyiség leírása, valamint a családi és baráti kapcsolatok ismertetése. További témák voltak a lakóhely, a napi rutin és a házimunka, az utazás és közlekedés, illetve a vásárlás és szolgáltatások igénybevétele. A témakörök kiterjedtek a modern kommunikációs eszközök használatára, a kulturális életre és hagyományokra, az időjárásra és környezeti kérdésekre, valamint az egészségre, sportra és életmódra is. Emellett hangsúlyt kapott a média, a szabadidős tevékenységek, az iskola és munka világa, a nyelvtanulás motivációi és karrierlehetőségei, valamint az Európai Unió nyújtotta tanulási és mobilitási lehetőségek bemutatása.

A szintfelmérő vizsga fontos mérföldkőnek bizonyult a képzés folyamatában: lehetőséget biztosított arra, hogy a résztvevők objektív képet kapjanak nyelvi fejlődésükről, és megerősítést szerezzenek a mindennapi kommunikációban hasznosítható tudásukról.

Az eredmények a vizsgát követő 20 munkanapon belül várhatók. A résztvevők a júniusi tanúsítványátadó ünnepségen vehetik át a tanfolyam elvégzését igazoló magyar-ukrán nyelvű tanúsítványukat, valamint a szintfelmérő vizsgán elért eredményüket igazoló oklevelet. A vizsga nem ECL bizonyítványt ad, hanem egyetemi szintű tanúsítványt.

Váradi Natália, programfelelős

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem

Felnőttképzési Központ