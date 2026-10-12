A parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek oktatásáról szóló törvényt

Az Ukrán Legfelsőbb Tanács 266 képviselő támogatásával elfogadta a nemzeti kisebbségek oktatási jogairól szóló 16119-es számú törvényjavaslatot – közölte Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő.

Zseleznyak tájékoztatása szerint a tanács elnökét arra kérték, hogy sürgősen írja alá a jogszabályt, majd továbbítsa Volodimir Zelenszkij elnöknek aláírásra.

Szerhij Babak, a parlament oktatási, tudományos és innovációs bizottságának elnöke azt közölte, hogy a döntést követően Ukrajna arra számít, a következő napokban megnyílhat két új tárgyalási klaszter az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamatban.

A nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása, különösen a magyar közösség oktatási jogainak kérdése, az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások egyik fontos témája.

Nyitókép: zmina.info

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