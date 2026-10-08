Amikor a tanuló tanítja a társát – Peer Instruction a tanítói gyakorlatban

Újabb állomásához érkezett a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozata által szervezett „Peer Instruction – az egymástól tanulás technológiája” című módszertani rendezvénysorozat, amely a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézmények pedagógusainak szakmai és módszertani megújulását szolgálja. Ezúttal az alsó tagozatos pedagógusok, tanítók számára szerveztek szakmai szemináriumot 2026. október 6-án Beregszászban. A „Gondolkodj! Mondd el! Tanítsd a társad! – Peer Instruction az alsó tagozaton” című rendezvényen 15 pedagógus vett részt.

A szakmai nap középpontjában az aktív tanulás, a tanulói gondolkodás fejlesztése, az együttműködés és a társaktól való tanulás állt. A résztvevők elméleti előadásokon, gyakorlati példákon és interaktív feladatokon keresztül ismerhették meg, hogyan alkalmazható a Peer Instruction az alsó tagozatos tanórákon, illetve miként ösztönözhető általa a gyermekek önálló gondolkodása, véleményük megfogalmazása, valamint egymás gondolatainak meghallgatása és továbbgondolása.

A megjelent pedagógusokat Gabóda Béla, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet vezetője köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta a pedagógiai innovációk megismertetésének, alkalmazásának és elmélyítésének fontosságát, valamint kiemelte a pedagógusok jó gyakorlatainak széles körű bemutatását és megosztását mint a szakmai megújulás egyik fontos eszközét. Ezt követően Illés Éva, a Beregszászi Tagozat alsó tagozatos módszerésze mutatta be a szeminárium központi témáját, a Peer Instruction, vagyis az egymástól tanulás technológiájának legfontosabb jellemzőit, alapelveit és pedagógiai lehetőségeit.

A szakmai program Hutterer Éva, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia és Oktatási Intézményvezetés Tanszékének adjunktusa és tanszékvezető-helyettese előadásával kezdődött. „Egymástól tanulva – A társak általi tanulás és a Peer Instruction módszere” című előadásában részletesen ismertette a módszer lényegét, pedagógiai jelentőségét, alkalmazási lehetőségeit, valamint esetleges nehézségeit és korlátait. Különösen érdekes része volt az előadásnak a Peer Instruction és a páros tanulás összehasonlító elemzése, amely segített tisztázni a két tanulásszervezési forma közötti fontosabb különbségeket.

A program folytatásaként dr. Csopák Éva, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia és Oktatási Intézményvezetés Tanszékének adjunktusa tartott rendkívül impulzív és élményszerű előadást. „Mesélj tovább! – Szövegértés és kritikai gondolkodás az egymástól tanulás (Peer Instruction) módszerével az alsó tagozaton” című prezentációjában konkrét példákon keresztül mutatta be, hogyan alkalmazható a módszer a mesék feldolgozásában, az olvasásban, valamint a szövegértés és a kritikai gondolkodás fejlesztésében. Kiemelte, hogy a Peer Instruction jóval több egyszerű páros munkánál: fontos szerepet kap benne az önálló gondolkodás, a válaszok megfogalmazása, majd azok társakkal történő összevetése és megvitatása. Az előadó kitért a pedagógus szerepére és a lehetséges buktatókra is. A résztvevők egy játékos feladat során maguk is megtapasztalhatták, hogyan lehet egy történetet vagy mesét a módszer segítségével továbbgondolni.

Az elméleti előadásokat követően a szeminárium jó gyakorlatok bemutatásával folytatódott. Elsőként Knoblok-Fancsik Éva, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum alsó tagozatos tanára mutatta be „Peer Instruction – Amikor a gyerek nemcsak tanuló, hanem időnként tanító is” című jó gyakorlatát. Játékos és tudatosan felépített feladatokon keresztül szemléltette a módszer gyakorlati alkalmazását. A résztvevők színes szavazókártyákkal válaszoltak különböző kérdésekre, majd egy öt csapatra épülő, az aradi vértanúk emlékéhez kapcsolódó szakértői mozaikfeladatban is részt vettek. A feladat során a különálló mondatokból közös gondolatsor állt össze, miközben a lapocskák hátoldalán található puzzle-darabokból az aradi vértanúkat ábrázoló kép is kirajzolódott.

A bemutató egyik legvidámabb feladata a „Mi mindannyian csodálatos tanító nénik vagyunk!” mondathoz kapcsolódott. A résztvevők az egyes szavakat szófajuk és jelentésük alapján elemezték, majd az összekevert szavakból értelmes mondatot alkottak. A változatos feladatok jól érzékeltették, hogy a Peer Instruction az alsó tagozaton is játékosan és sokféleképpen alkalmazható, miközben a tanuló nemcsak aktív résztvevője, hanem időnként egymás tanulásának segítője, „tanítója” is lehet.

A következő jó gyakorlatot Zenics-Lőrinc Edina, a Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola pedagógusa mutatta be „Társtanítás az alsó tagozaton – Interaktív feladatok matematika-, magyar nyelv- és természetismereti órákhoz” címmel. Bemutatója azt szemléltette, hogyan alkalmazható a Peer Instruction, vagyis a társtanítás az alsó tagozatos tanórákon egyszerű és könnyen elérhető segédeszközökkel. A résztvevők többek között színes kártyákkal, labdával és számolópálcikákkal dolgoztak, miközben matematika-, magyar nyelv- és természetismereti feladatokat is megoldottak. A jó gyakorlat rámutatott arra, hogy a módszerhez nincs szükség különleges eszközökre: a pedagógus kreativitásával a legegyszerűbb taneszközök is az aktív és együttműködő tanulás szolgálatába állíthatók.

A nap lezárásaként Illés Éva, a Beregszászi Tagozat alsó tagozatos módszerésze összegezte a szakmai nap során elhangzottakat és a bemutatott jó gyakorlatokat. A résztvevők közösen értékelték a hallottakat és a gyakorlati bemutatók tapasztalatait, valamint megosztották gondolataikat arról, hogyan tudják a megismert módszereket saját tanóráikon is alkalmazni.

A szakmai nap rávilágított arra, hogy a Peer Instruction az alsó tagozaton is alkalmazható az önálló gondolkodás, az együttműködés és az aktív tanulói részvétel fejlesztésére, miközben a társaktól való tanulás a pedagógusok szakmai tapasztalatcseréjének és megújulásának is fontos eszköze lehet.

Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozata

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