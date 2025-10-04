Angol és német nyelvtanfolyamok indultak a Rákóczi Egyetemen
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felnőttképzési Központja szervezésében 2025. október 4-én angol és német nyelvtanfolyamok indultak az Egyetem bázisán.
A tanfolyamokra 2025. augusztus 13. – szeptember 15. között 79 fő nyújtotta be jelentkezését.
|S.sz.
|Nyelv
|Jelentkezések száma nyelvenként
|Szint
|Jelentkezések száma szintenként
|Oktató
|1.
|Angol
|65
|Kezdő
|37
|Mészáros Renáta
|Osztrovszkij Sándor
|Haladó
|28
|Tar Tímea
|Tóbiás Viktória
|2.
|Német
|14
|Kezdő
|13
|Csatári Edit
|Haladó
|1
|Összesen
|79
Az angol és a német nyelv tanulása napjainkban rendkívül fontos, hiszen mindkettő kulcsot jelent a nemzetközi kommunikációhoz és a világ megismeréséhez. Az idegen nyelv tudása nélkülözhetetlen a tudomány, a gazdaság, a technológia és az utazás területén egyaránt. A két nyelv elsajátítása nagy előnyt jelent a munkaerőpiacon, és megnyitja az utat a külföldi tanulási és munkalehetőségek felé. A nyelvtanulás nemcsak gyakorlati haszonnal jár, hanem fejleszti a gondolkodást, a memóriát és a kulturális érzékenységet is. Az angol és a német nyelv segítségével eredetiben olvashatunk könyveket, nézhetünk filmeket és érthetjük meg más népek kultúráját. A nyelvek ismerete hozzájárul a személyes fejlődéshez és a világ iránti nyitottsághoz, így a nyelvtanulás nemcsak hasznos, hanem valódi szellemi és kulturális gazdagodást is jelent.
A megnyitó eseményen, október 4-én, a résztvevők először tájékoztatót kaptak a képzés menetéről, majd szintfelmérő tesztet írtak. Ennek eredményei alapján kialakításra kerültek a kezdő, haladó csoportok és elkezdődtek a foglalkozások.
A nyelvtanfolyamok 80 órában valósulnak meg 2025. október 4. – 2026. február 28. között, 5 szakképzett oktató bevonásával, összesen 5 csoportban.
A tanulók a képzés végén szóbeli és írásbeli vizsgát tesznek, amelynek sikeres teljesítését kétnyelvű (magyar és ukrán) tanúsítvány igazolja, amelyek átadására 2026. március 23-án, a II.RFKME Rákóczi-napok rendezvénysorozata keretében kerül sor.
A tanfolyamok a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósulnak meg.
Váradi Natália, II. RFKMF Felnőttképzési Központ