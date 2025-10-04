Angol és német nyelvtanfolyamok indultak a Rákóczi Egyetemen

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felnőttképzési Központja szervezésében 2025. október 4-én angol és német nyelvtanfolyamok indultak az Egyetem bázisán.

A tanfolyamokra 2025. augusztus 13. – szeptember 15. között 79 fő nyújtotta be jelentkezését.

S.sz. Nyelv Jelentkezések száma nyelvenként Szint Jelentkezések száma szintenként Oktató 1. Angol 65 Kezdő 37 Mészáros Renáta Osztrovszkij Sándor Haladó 28 Tar Tímea Tóbiás Viktória 2. Német 14 Kezdő 13 Csatári Edit Haladó 1 Összesen 79

Az angol és a német nyelv tanulása napjainkban rendkívül fontos, hiszen mindkettő kulcsot jelent a nemzetközi kommunikációhoz és a világ megismeréséhez. Az idegen nyelv tudása nélkülözhetetlen a tudomány, a gazdaság, a technológia és az utazás területén egyaránt. A két nyelv elsajátítása nagy előnyt jelent a munkaerőpiacon, és megnyitja az utat a külföldi tanulási és munkalehetőségek felé. A nyelvtanulás nemcsak gyakorlati haszonnal jár, hanem fejleszti a gondolkodást, a memóriát és a kulturális érzékenységet is. Az angol és a német nyelv segítségével eredetiben olvashatunk könyveket, nézhetünk filmeket és érthetjük meg más népek kultúráját. A nyelvek ismerete hozzájárul a személyes fejlődéshez és a világ iránti nyitottsághoz, így a nyelvtanulás nemcsak hasznos, hanem valódi szellemi és kulturális gazdagodást is jelent.

A megnyitó eseményen, október 4-én, a résztvevők először tájékoztatót kaptak a képzés menetéről, majd szintfelmérő tesztet írtak. Ennek eredményei alapján kialakításra kerültek a kezdő, haladó csoportok és elkezdődtek a foglalkozások.

A nyelvtanfolyamok 80 órában valósulnak meg 2025. október 4. – 2026. február 28. között, 5 szakképzett oktató bevonásával, összesen 5 csoportban.

A tanulók a képzés végén szóbeli és írásbeli vizsgát tesznek, amelynek sikeres teljesítését kétnyelvű (magyar és ukrán) tanúsítvány igazolja, amelyek átadására 2026. március 23-án, a II.RFKME Rákóczi-napok rendezvénysorozata keretében kerül sor.

A tanfolyamok a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósulnak meg.

Váradi Natália, II. RFKMF Felnőttképzési Központ