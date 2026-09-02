Angol, magyar, német, ukrán nyelvtanfolyamok indulnak a Rákóczi Egyetemen
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felnőttképzési Központja 2026. október 3-tól 100 órás nyelvtanfolyamokat indít a Rákóczi Egyetem bázisán, kezdő- és haladó szinten az alábbi nyelvekből: angol, magyar, német, ukrán.
A tanfolyam célja, hogy segítse a résztvevőket nyelvtudásuk fejlesztésében, legyen szó munkavállalásról, tanulmányokról vagy mindennapi kommunikációról.
A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezők létszáma nyelvenként és szintenként eléri a 10 főt.
Jelentkezni 2026. szeptember 2. – szeptember 21. között lehet, kizárólag az alábbi linken:
https://forms.gle/rUwf544eXntXCvew7
A foglalkozásokra szombatonként 08.00 – 12.00 óra között kerül sor.
A képzés elvégzéséről a résztvevők kétnyelvű (magyar-ukrán) tanúsítványt kapnak.
Részletes tájékoztatót az Egyetem Felnőttképzési Központjában kaphatnak munkanapokon 8.00-16.00 óra között az alábbi e-mail-címen: [email protected].
Várjuk a jelentkezőket minden korosztályból!
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem
Felnőttképzési Központ