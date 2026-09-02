Angol, magyar, német, ukrán nyelvtanfolyamok indulnak a Rákóczi Egyetemen

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felnőttképzési Központja 2026. október 3-tól 100 órás nyelvtanfolyamokat indít a Rákóczi Egyetem bázisán, kezdő- és haladó szinten az alábbi nyelvekből: angol, magyar, német, ukrán.

A tanfolyam célja, hogy segítse a résztvevőket nyelvtudásuk fejlesztésében, legyen szó munkavállalásról, tanulmányokról vagy mindennapi kommunikációról.

A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezők létszáma nyelvenként és szintenként eléri a 10 főt.

Jelentkezni 2026. szeptember 2. – szeptember 21. között lehet, kizárólag az alábbi linken:

https://forms.gle/rUwf544eXntXCvew7

A foglalkozásokra szombatonként 08.00 – 12.00 óra között kerül sor.

A képzés elvégzéséről a résztvevők kétnyelvű (magyar-ukrán) tanúsítványt kapnak.

Részletes tájékoztatót az Egyetem Felnőttképzési Központjában kaphatnak munkanapokon 8.00-16.00 óra között az alábbi e-mail-címen: [email protected].

Várjuk a jelentkezőket minden korosztályból!

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem

Felnőttképzési Központ

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