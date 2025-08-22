Anyanyelvi oktatás a szakiskolákban

Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa második olvasatban is elfogadta „A szakoktatásról” szóló törvényt.

Erről az Ukrán Legfelsőbb Tanács számolt be augusztus 21-én.

Ennek értelmében a szakoktatásban azon nemzeti kisebbségek nyelvén is folyhat az oktatás, amelyek egyben az Európai Unió hivatalos nyelvei.

A törvény értelmében nagyobb autonómiát kapnak az intézmények, szélesebb körű üzleti hatásköröket a felügyelőbizottságokban, valamint támogatják a duális képzést.

Mi fog pontosan változni?

Pénzügy és menedzsment. Az intézmények nonprofit szervezetként működhetnek: saját forrásokkal gazdálkodnak, személyzetet alakítanak ki.

Valódi befolyással rendelkező felügyelőbizottságok. Ők fogják felvenni és értékelni az igazgatókat, jóváhagyni a stratégiákat és a pénzügyi terveket – a bizottságokban szükségszerűen részt vesznek a munkáltatók.

Duális képzés támogatásokkal. Az állam/közösségek finanszírozzák a vállalatoknál folyó képzést; kialakulóban van egy „diákmunkaszerződés”, amely legalizálja a tanulás és a munka kombinációját.

Rugalmas tartalom. A programokat maguk az intézmények alakítják ki a vállalkozásokkal együtt; a kurzus kreditmoduláris rendszeren és a nem formális tanulási eredmények beszámításán alapul.

Kevesebb bürokrácia. Az engedélyezési eljárás egyszerűsödik, az intézmények tanúsítását megszüntetik – a papírok helyett a partnerségekre és a minőségi műhelyekre helyeződik a hangsúly.

