Az ukrán kormány meghatározta, mit tilos az iskolába bevinni
Az Ukrán Miniszteri Kabinet jóváhagyta azoknak a veszélyes tárgyaknak és anyagoknak a listáját, amelyeket tilos az általános és középiskolák területére bevinni. A döntés célja a diákok és az iskolai dolgozók biztonságának növelése – közölte az Oktatási és Tudományos Minisztérium.
A tiltólistán szerepel többek között a lőfegyver, légfegyver és szúró-vágó fegyver (kések, íjak, számszeríjak, bokszerek, nunchakuk), ezek utánzatai és játékverziói, a lőszerek, robbanó- és pirotechnikai eszközök, gumilövedékes fegyverek, gázsprayk és elektromos sokkolók. Tilos továbbá a bilincs és a gumibot, különféle szerszámok (kalapács, csavarhúzó, fúró, fűrész), gyúlékony anyagok, drogok, alkohol, dohánytermékek és e-cigaretták, valamint az energiaitalok bevitele is.
A tilalom nem vonatkozik azokra az eszközökre, amelyeket az oktatás során, az iskola működtetésében, iskolai múzeumokban, illetve sport- és nevelési rendezvényeken használnak, amennyiben ezek felügyelet mellett történnek.
A döntés előzménye egy januári kijevi eset, amikor egy 9. osztályos tanuló késsel megsebesített egy tanárnőt és egy diáktársát. Az ügy nagy felháborodást keltett, és felgyorsította az iskolai biztonságot érintő intézkedéseket.