Botanikai kutatás a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátumban

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Biológia és Kémia Tanszékének munkatársai március 12-én terepi kutatást végeztek a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum területén. A szakemberek célja a térség egyik legszebb kora tavaszi növényének, a tavaszi tőzikének (Leucojum vernum L.) populációs vizsgálata volt.

A kora tavasszal nyíló, hazánkban és a környező országokban is kiemelt természeti értéknek számító tavaszi tőzike állományainak nyomon követése kulcsfontosságú az erdei ökoszisztémák megóvása szempontjából. A tanszék kutatói a terepmunka során elvégezték a populáció aktuális állapotfelmérését, megvizsgálták az egyedszámot, a koreloszlást, valamint az élőhely általános ökológiai viszonyait. A kutatás kiemelt részeként morfometriai vizsgálatokra is sor került a növényeken. Ennek során pontos méréseket végeztek a tőzikék különböző szervein, ami elengedhetetlen és értékes adatokat szolgáltat a populáció kondíciójáról, életképességéről, valamint a környezeti változásokra adott válaszairól.

Az ilyen jellegű folyamatos monitorozási tevékenységek elengedhetetlenek a kárpátaljai flóra megőrzéséhez és a védett természeti területek biodiverzitásának dokumentálásához.

Takács Gabriella,

a Biológia és Kémia Tanszék koordinátora

Forrás: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem