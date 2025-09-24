Elindultak a Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyamok

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola szervezésében 2025 szeptember – 2026 május között valósulnak meg a Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyamok magyar- és ukrán nyelvből. A tanfolyamokat a Magyarország Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.

A tanfolyamok hivatalos megnyitójára 2025. szeptember 24-én került sor a Rákóczi-főiskola Fodó Sándor Kulturális Központjában. Az eseményen jelen volt: Szepesi Károly, Magyarország Ungvári Főkonzulátusánakkonzulja, Balogh György, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, Orosz Ildikó és Csernicskó István a II. RF KMF elnöke és rektora.

A tanfolyamra augusztus 12. – szeptember 6. között zajlott az online jelentkezés, a főiskola honlapján, amelyre összesen 1823 érdeklődő regisztrált.

A résztvevők megoszlása a következőképpen alakult:

magyar nyelv: 1117 fő, 101 csoport, 62 oktató, 32 településen, 40 helyszínen

ukrán nyelv: 706 fő, 65 csoport, 26 oktató, 8 településen, 13 helyszínen

A kezdeményezés legfontosabb küldetése a magyar és ukrán anyanyelvű lakosság közötti hatékonyabb kommunikáció megteremtése Kárpátalján, ahol a két nyelv és kultúra évszázadok óta szorosan összefonódik. A kétnyelvűség itt nem pusztán nyelvi sajátosság, hanem a mindennapi élet része, amely közvetlenül befolyásolja az oktatást, a közszolgáltatások elérhetőségét, valamint a közösségi együttélést.

A főiskola oktatói által kidolgozott, 100 órás, gyakorlatorientált tananyag a hétköznapi élethelyzetek nyelvi kihívásaira készíti fel a résztvevőket. A hallgatók elsajátítják a legfontosabb kommunikációs fordulatokat, bővítik szókincsüket, és betekintést nyernek a másik nyelvi-kulturális közegbe is. Így nemcsak a nyelvtudásuk fejlődik, hanem a kölcsönös megértés és elfogadás is erősödik.

A képzéseket anyanyelvi és kétnyelvű pedagógusok tartják, akik biztosítják a nyelvi pontosságot és a gördülékeny tanulási folyamatot. Felkészültségüket a főiskolán 2025. augusztus 12–13-án megrendezett továbbképzés is támogatta, amelyet dr. Pelcz Katalin, a Pécsi Tudományegyetem Nemzetközi Oktatási Központjának magyar nyelvi programvezetője, a MagyarOK kurzuskötetek társszerzője vezetett.

A nyelvi akadálymentesítés célja jóval túlmutat a nyelvoktatáson. A program hozzájárul a társadalmi befogadáshoz, az egyenlőség megteremtéséhez és a közösségi kohézió erősítéséhez. A kommunikációs falak lebontása csökkenti a félreértésekből fakadó feszültségeket, és növeli a bizalmat a különböző etnikai és nyelvi hátterű közösségek között.

Kárpátalja nyelvi és kulturális sokszínűsége olyan érték, amely megfelelő támogatással és programokkal a régió társadalmi stabilitásának és együttműködésének zálogává válhat. A Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyamok ennek a folyamatnak kiemelt jelentőségű állomásai.

Váradi Natália, II. RF KMF Felnőttképzési Központ