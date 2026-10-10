Elkezdődtek a biológia-, kémia- és földrajz-tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány immár tizenegyedik alkalommal szervezi meg tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégéit biológiából, kémiából és földrajzból. A program célja a Magyarországon megrendezésre kerülő Hevesy György kémia-, Herman Ottó biológia-, Teleki Pál földrajz-földtan versenyekre való felkészítés.

A rendezvény három alkalommal valósul meg: 2026. október 9–11., 2026. november 6–8. és 2026. december 4–6. között, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen, valamint a II. RF KMENagydobronyi Erdei Iskola és Kutatóbázisán.

A hétvégék remek lehetőséget kínálnak a diákoknak, hogy elmélyítsék természettudományi ismereteiket, fejlesszék készségeiket, és új ismereteket szerezzenek biológiából, kémiából és földrajzból. Az esemény nemcsak a versenyekre való felkészítést szolgálja, hanem inspirálja a fiatalokat, hogy szenvedéllyel és elkötelezetten közelítsenek a természettudományokhoz.

A programra azok a tanulók kaptak meghívást, akik a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség versenyein – a Szent-Györgyi Albert Kémiaversenyen (7. osztály), a Margittai Antal Biológiaversenyen (6–7. osztály), a Megismerem a természetet és a Természetrajz–földrajz Versenyen (6–7. osztály) – kiemelkedő eredményt értek el, bizonyítva elkötelezettségüket e tudományterületek iránt.

Az elmúlt tizenegy évben összesen 304 fiatal vett részt a tehetséggondozó programban:

Versenyfelkészítő hétvége biológiából, kémiából, földrajzból Tanév 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/ 2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 Tanulók létszáma 32 28 48 40 33 30 14 16 20 21 22 Oktatók létszáma 13 23 23 22 16 19 18 19 16 24 22 Összesen 45 51 71 62 49 49 32 35 36 45 44

A tizenegy év során a diákok tantárgylátogatási száma a következőképpen alakult:

Tantárgyak látogatottsága a 11 év során Tantárgy 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 Biológia 18 11 17 15 13 12 10 7 8 8 5 Földrajz 0 8 15 14 11 10 3 7 6 7 7 Kémia 14 9 16 11 9 8 1 2 6 7 10 Létszám: 32 28 48 40 33 30 14 16 20 22 22

Az elmúlt tizenegy évben a résztvevők megoszlása tanintézmények alapján a következőképpen alakult:

S.sz. Intézmény megnevezése 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023 2023/ 2024 2024/ 2025 2025/ 2026 2026/ 2027 1. Aklihegyi Oktatási-Nevelői Komplexum 2 2 2. Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola 1 3. Bátyúi Középiskola 2 1 1 1 4. Benei Gimnázium 1 1 5. Beregrákosi Általános Iskola 1 1 6. Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 1 2 2 3 1 3 3 1 7. Beregszászi Horváth Anna Gimnázium 1 2 1 8. Beregszászi Bethlen Gábor Líceum 1 4 9 1 6 2 1 2 3 9. Borzsavai Gimnázium 1 10. Csapi 2. sz. Széchenyi István Középiskola 3 1 11. Csongori Gimnázium 1 1 1 12. Dédai Gimnázium 1 13. Fertősalmási Általános Iskola 1 1 1 14. Forgolányi Általános Iskola 1 15. Guti Gimnázium 1 16. Gyulai Gimnázium 3 2 1 17. Izsnyétei Gimnázium 1 18. Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum 4 5 1 1 4 1 19. Kaszonyi Arany János Líceum 3 1 20. Kisdobronyi Líceum 4 1 1 21. Kisgejőci Egry Ferenc Líceum 1 1 2 22. Mezőgecsei Kajdy Lajos Gimnázium 1 23. Munkácsi 3.sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola 2 9 2 1 1 1 1 1 24. Munkácsi Szent István Líceum 1 25. Nagyberegi Református Líceum 2 2 1 1 26. Nagydobronyi Líceum 13 10 7 5 3 6 2 2 3 7 27. Nagydobronyi Református Líceum 2 1 1 6 2 4 2 1 4 1 2 28. Nagygejőci Gimnázium 1 2 2 3 29. Nagypaládi Móricz Zsigmond Középszintű Oktatási Intézmény 1 30. Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola 1 1 31. Palágykomoróci Általános Iskola 2 32. Papi Magyar Tannyelvű Gimnázium 1 33. Péterfalvai Református Líceum 2 1 34. Salánki Középiskola 1 35. Sislóci Líceum 2 36. Somi Gimnázium 1 2 1 1 1 37. Szernyei Általános Iskola 2 1 2 1 1 38. Tiszabökényi Gimnázium 3 2 1 39. Ungvári 10. sz. Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskola 1 4 3 5 1 1 1 2 1 40. Ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Drugeth Gimnázium 3 41. Vári II.Rákóczi Ferenc Középiskola 1 2 3 1 1 42. Verbőci Középiskola 1 2 1 1 2 43. Zápszonyi Gimnázium 1 44. Viski Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézmény 1 2 Összesen: 33 27 47 40 33 30 14 16 20 22 22

Az előző évekhez hasonlóan a résztvevők névre szóló meghívót kaptak. Idén összesen 22 tanuló (5 biológus, 10 kémikus és 7 földrajzos) jelezte részvételi szándékát az alábbi 11 oktatási intézményből:

S.sz. Intézmény Fő 1. Beregszászi Bethlen Gábor Líceum 3 2. Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 1 3. Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum 1 4. Kisgejőci Egry Ferenc Líceum 2 5. Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola 1 6. Nagydobronyi Líceum 7 7. Nagydobronyi Református Líceum 2 8. Nagyszőlősi 3. Sz. Perényi Zsigmond Középiskola 1 9. Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum 1 10. Salánki Középiskola 1 11. Verbőci Középiskola 2 Összesen 22

Az első hétvége során a szakmai programok megvalósításában 12 szakképzett pedagógus vesz részt. A kémia foglalkozásokon az anyagok csoportosításával, az oldatokkal, az atom felépítésével, a periódusos rendszerrel, valamint a kémiai reakciókkal és laboratóriumi kísérletekkel ismerkednek, míg a biológia foglalkozásokon a nemzeti parkok, az erdők és rétek élővilága, valamint a növényismeret kerül a középpontba. A földrajz foglalkozásokon a földrajzi övezetesség, a Kárpát-medence sajátosságai, valamint Magyarország természetföldrajzi jellemzői kapnak hangsúlyt, így a résztvevők többek között a térség domborzatával, vízrajzával, éghajlatával és élővilágával ismerkednek meg. A szombati napon a diákok a Nagydobronyi Erdei Iskolában szakmai és terepi foglalkozásokon vesznek részt, a hétvége zárásaként pedig a tanultakból felmérőt írnak. A szakmai programokat különféle szabadidős tevékenységek, többek között filmvetítések és társasjátékok egészítik ki.

A program ötletgazdája és szakmai felelőse, megvalósítója Dr. Kohut Erzsébet, a Rákóczi Egyetem Biológia és Kémia Tanszékének tanszékvezetője, aki elkötelezetten dolgozik a tehetséggondozás és a természettudományi ismeretek népszerűsítésén. Munkáját Molnár Krisztina (RE Biológia és Kémia Tanszék) és Székely Marianna (RE Földrajz és Turizmus Tanszék) egyetemi tanárok segítik. Az ő közös munkájuk teszi lehetővé, hogy a program magas színvonalú képzést nyújtson a diákok számára, akik így elmélyíthetik tudásukat és felkészülhetnek a versenyek kihívásaira.

A program Magyar Kormány, Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, Bethlen Gábor Alap támogatásával valósul meg.

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója

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