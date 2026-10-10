Elkezdődtek a biológia-, kémia- és földrajz-tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék

Kárpátalja.ma Oktatás

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány immár tizenegyedik alkalommal szervezi meg tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégéit biológiából, kémiából és földrajzból. A program célja a Magyarországon megrendezésre kerülő Hevesy György kémia-, Herman Ottó biológia-, Teleki Pál földrajz-földtan versenyekre való felkészítés.

A rendezvény három alkalommal valósul meg: 2026. október 9–11., 2026. november 6–8. és 2026. december 4–6. között, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen, valamint a II. RF KMENagydobronyi Erdei Iskola és Kutatóbázisán.

A hétvégék remek lehetőséget kínálnak a diákoknak, hogy elmélyítsék természettudományi ismereteiket, fejlesszék készségeiket, és új ismereteket szerezzenek biológiából, kémiából és földrajzból. Az esemény nemcsak a versenyekre való felkészítést szolgálja, hanem inspirálja a fiatalokat, hogy szenvedéllyel és elkötelezetten közelítsenek a természettudományokhoz.

A programra azok a tanulók kaptak meghívást, akik a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség versenyein – a Szent-Györgyi Albert Kémiaversenyen (7. osztály), a Margittai Antal Biológiaversenyen (6–7. osztály), a Megismerem a természetet és a Természetrajz–földrajz Versenyen (6–7. osztály) – kiemelkedő eredményt értek el, bizonyítva elkötelezettségüket e tudományterületek iránt.

Az elmúlt tizenegy évben összesen 304 fiatal vett részt a tehetséggondozó programban:

Versenyfelkészítő hétvége biológiából, kémiából, földrajzból
Tanév2016/20172017/20182018/20192019/20202020/20212021/20222022/20232023/ 20242024/20252025/20262026/2027
Tanulók létszáma3228484033301416202122
Oktatók létszáma1323232216191819162422
Összesen4551716249493235364544

A tizenegy év során a diákok tantárgylátogatási száma a következőképpen alakult:

Tantárgyak látogatottsága a 11 év során
Tantárgy2016/20172017/20182018/20192019/20202020/20212021/20222022/20232023/20242024/20252025/20262026/2027
Biológia181117151312107885
Földrajz081514111037677
Kémia149161198126710
Létszám:3228484033301416202222

Az elmúlt tizenegy évben a résztvevők megoszlása tanintézmények alapján a következőképpen alakult:

S.sz.Intézmény megnevezése2016/ 20172017/ 20182018/ 20192019/ 20202020/ 20212021/ 20222022/ 20232023/ 20242024/ 20252025/ 20262026/ 2027
1.Aklihegyi Oktatási-Nevelői Komplexum   2 2     
2.Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola   1       
3.Bátyúi Középiskola211 1      
4.Benei Gimnázium1  1       
5.Beregrákosi Általános Iskola  11       
6.Beregszászi Kossuth Lajos Líceum122  3 1331
7.Beregszászi Horváth Anna Gimnázium   1 2 1   
8.Beregszászi Bethlen Gábor Líceum14916212  3
9.Borzsavai Gimnázium  1        
10.Csapi 2. sz. Széchenyi István Középiskola3 1        
11.Csongori Gimnázium   11    1 
12.Dédai Gimnázium   1       
13.Fertősalmási Általános Iskola 111       
14.Forgolányi Általános Iskola    1      
15.Guti Gimnázium        1  
16.Gyulai Gimnázium  321      
17.Izsnyétei Gimnázium        1  
18.Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum    45 1141
19.Kaszonyi Arany János Líceum   31      
20.Kisdobronyi Líceum41      1  
21.Kisgejőci Egry Ferenc Líceum1        12
22.Mezőgecsei Kajdy Lajos Gimnázium     1     
23.Munkácsi 3.sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola2 9211  111
24.Munkácsi Szent István Líceum  1        
25.Nagyberegi Református Líceum    2  211 
26.Nagydobronyi Líceum1310753622 37
27.Nagydobronyi Református Líceum21162421412
28.Nagygejőci Gimnázium    1 223  
29.Nagypaládi Móricz Zsigmond Középszintű Oktatási Intézmény 1         
30.Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola        1 1
31.Palágykomoróci Általános Iskola    2      
32.Papi Magyar Tannyelvű Gimnázium         1 
33.Péterfalvai Református Líceum         21
34.Salánki Középiskola          1
35.Sislóci Líceum    2      
36.Somi Gimnázium   12 111  
37.Szernyei Általános Iskola212 1 1    
38.Tiszabökényi Gimnázium   3 21    
39.Ungvári 10. sz. Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskola14351 1121 
40.Ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Drugeth Gimnázium  3        
41.Vári II.Rákóczi Ferenc Középiskola 123 1 1   
42.Verbőci Középiskola    1 21 12
43.Zápszonyi Gimnázium     1     
44.Viski Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézmény      1  2 
Összesen:3327474033301416202222

Az előző évekhez hasonlóan a résztvevők névre szóló meghívót kaptak. Idén összesen 22 tanuló (5 biológus, 10 kémikus és 7 földrajzos) jelezte részvételi szándékát az alábbi 11 oktatási intézményből:

S.sz.Intézmény
1.Beregszászi Bethlen Gábor Líceum3
2.Beregszászi Kossuth Lajos Líceum1
3.Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum1
4.Kisgejőci Egry Ferenc Líceum2
5.Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola1
6.Nagydobronyi Líceum7
7.Nagydobronyi Református Líceum2
8.Nagyszőlősi 3. Sz. Perényi Zsigmond Középiskola1
9.Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum1
10.Salánki Középiskola1
11.Verbőci Középiskola2
 Összesen22

Az első hétvége során a szakmai programok megvalósításában 12 szakképzett pedagógus vesz részt. A kémia foglalkozásokon az anyagok csoportosításával, az oldatokkal, az atom felépítésével, a periódusos rendszerrel, valamint a kémiai reakciókkal és laboratóriumi kísérletekkel ismerkednek, míg a biológia foglalkozásokon a nemzeti parkok, az erdők és rétek élővilága, valamint a növényismeret kerül a középpontba. A földrajz foglalkozásokon a földrajzi övezetesség, a Kárpát-medence sajátosságai, valamint Magyarország természetföldrajzi jellemzői kapnak hangsúlyt, így a résztvevők többek között a térség domborzatával, vízrajzával, éghajlatával és élővilágával ismerkednek meg. A szombati napon a diákok a Nagydobronyi Erdei Iskolában szakmai és terepi foglalkozásokon vesznek részt, a hétvége zárásaként pedig a tanultakból felmérőt írnak. A szakmai programokat különféle szabadidős tevékenységek, többek között filmvetítések és társasjátékok egészítik ki.

A program ötletgazdája és szakmai felelőse, megvalósítója Dr. Kohut Erzsébet, a Rákóczi Egyetem Biológia és Kémia Tanszékének tanszékvezetője, aki elkötelezetten dolgozik a tehetséggondozás és a természettudományi ismeretek népszerűsítésén. Munkáját Molnár Krisztina (RE Biológia és Kémia Tanszék) és Székely Marianna (RE Földrajz és Turizmus Tanszék) egyetemi tanárok segítik. Az ő közös munkájuk teszi lehetővé, hogy a program magas színvonalú képzést nyújtson a diákok számára, akik így elmélyíthetik tudásukat és felkészülhetnek a versenyek kihívásaira.

A program Magyar Kormány, Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, Bethlen Gábor Alap támogatásával valósul meg.

 Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója  

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