Ellenőrzik az oktatási intézmények felkészültségét a tanévkezdésre

Kárpátalja-szerte zajlik az oktatási intézmények felkészültségének ellenőrzése a szeptemberi tanévkezdés előtt. A megyei vezetés több járás iskoláit keresi fel, hogy megvizsgálja a tanulási körülményeket és az új tanévre elvégzett munkálatokat.

Az Ungvári Tarasz Sevcsenko Líceumban a felkészültséget Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője is ellenőrizte.

A líceum az állami költségvetésből 4 millió 149 ezer hrivnya támogatást kapott az oktatási terek kialakítására és a szükséges felszerelések beszerzésére. Az összegből többek között STEM-laboratóriumi, földrajz- és kémiai eszközöket, bútorokat, tanulói padokat és székeket, különböző technikai berendezéseket, 58 laptopot és 9 interaktív táblát vásároltak.

A megye vezetője szerint a világos, tágas és korszerűen felszerelt tantermek megfelelő környezetet biztosítanak a diákok számára, és hozzájárulnak azoknak a tudásoknak és készségeknek a megszerzéséhez, amelyekre a mai világban szükségük van.

A megbeszélésen külön foglalkoztak az 1–11. osztályos tanulók meleg étkeztetésének kérdésével is. Az ungvári líceumban több mint 850 gyermek tanul, az iskolai étkezde azonban nem rendelkezik elegendő kapacitással ahhoz, hogy valamennyi diákot kiszolgáljon.

Ezért az intézmény vezetése úgy döntött, hogy catering szolgáltatást vesz igénybe. Az ebédeltetés rendjét és a tanulók étkezési helyeit is meghatározták. Hasonló megoldást választanak várhatóan Ungvár több más iskolájában is.

Miroszlav Bileckij hangsúlyozta, hogy az egészséges és kiegyensúlyozott étkezés fontos szerepet játszik a gyermekek fejlődésében és iskolai teljesítményében. Szerinte mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy minden gyermek megfelelő, tápláló ebédhez jusson az iskolában.

A carpathia.gov.ua nyomán

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